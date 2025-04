Im Land der aufgehenden Mehlspeise

»Vor Kurzem wurde mir in einem Podcast die Frage gestellt, ob und wie ich einen Kaiserschmarrn auf japanische Art hinbekäme. Die Heraus­forderung habe ich natürlich angenommen, meine Mutter wurde schließlich in der Steiermark geboren.«

Zubereitungszeit 30 Back/Gesamtzeit 8,5 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Süßspeisen-Rezepte

Japanische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Zur Vorbereitung

50 g getrocknete gelbe Weinbeeren (oder Rosinen)

100 ml Umeshu (japanischer Pflaumenwein)

Zum Fertigstellen

20 g Butter

3-4 EL geröstete Pinienkerne

Puderzucker zum Bestäuben

160 g Mehl (Type 405)

40 g Kinakopulver

1/2 TL Yuzuschalenpulver

50 g Seidentofu

400 ml Milch

6 Eier

1/2 TL Sojasauce

30 g Zucker

30 g Butter

Gelbe Weinbeeren über Nacht im Umeshu einlegen.

Mehl, Kinakopulver und Yuzuschalenpulver in eine Schüssel geben. Tofu und Milch mit einem Pürierstab glatt mixen. Tofumilch in die Mehlmischung einrühren und verquirlen, sodass keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Eier trennen. Die Eigelbe, Sojasauce und Zucker zum Mehl-Milch-Mix geben und ebenfalls verrühren. Die Eiweiße zu Schnee aufschlagen und unter die Masse heben. In einer ofenfesten Pfanne Butter aufschäumen lassen und den Teig hineingeben.

Die Weinbeeren abtropfen lassen und auf den Teig streuen. Pfanne in den vorgeheizten Ofen stellen und den Teig bei 180 bis 200 Grad circa 10 Minuten backen. Herausnehmen, Pfannkuchen einmal schwungvoll wenden und nochmals 5 Minuten im Ofen garen.

Den gebackenen Teig aus der Pfanne auf ein Blech gleiten lassen und mit einer Gabel zerreißen. Butter in der Pfanne leicht bräunen, Pinienkerne und den zerrissenen Kaiserschmarrn dazugeben und etwas schwenken. Mit Puderzucker bestäubt servieren.