Gemüse ist mein Fleisch

»Die Aubergine ist das Fleisch für die vegetarische Küche. Dieses Gericht, von den Aromen her ein orientalisch-japanischer Mix, hatte ich vor 15 Jahren für die erste Speisekarte des Restaurants »Cookies Cream« in Berlin ­entwickelt. Schnelle Varianten mit Fleisch und Meeresgetier gibt es auch.«

Zutaten: Für 4 Personen Für das Gemüse:

150 g Aubgerine

100 ml Sojasauce

Speisestärke Stärke, Speisestärke

Pflanzenöl Öl, Pflanzenöl

Zum Dekorieren:

2 EL Joghurt

Basilikumblätter Basilikum

Alternativ Blutwurst oder Garnelen Blutwurst, Garnelen Für das Linsenkompott:

60 ml Olivenöl

50 g Zwiebel

1 Zweig Rosmarin (ca. 40 Nadeln) Rosmarin

20 g brauner Zucker

50 ml heller Balsamico Balsamico

50 ml Apfelsaft

50 ml Sojasauce

200 g passierte Tomaten

2 g Kreuzkümmel

5 g Harisapaste Harissa

60 g frische Tomaten Tomate

200 g Beluga- oder Puy-Linsen Linsen

½ Zitrone

Salz

Die Aubergine waschen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. In einer Auflaufform mit der Sojasauce 30 Minuten marinieren, ab und zu wenden. Fürs Kompott Olivenöl in einem Topf erhitzen, Zwiebel würfeln, Rosmarin fein hacken, beides im Öl sanft anschwitzen. Braunen Zucker dazugeben, 2 Minuten aufkochen lassen, sodass er etwas karamellisiert. Mit Balsamico, Apfelsaft und Sojasauce weitere 2 Minuten köcheln lassen. Nun für weitere 5 Minuten passierte Tomaten, Kreuzkümmel und Harissa-Paste dazugeben. Inzwischen die Tomate vierteln, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch klein würfeln. Die Linsen waschen und etwa 30 Minuten gar kochen. Wenn sie weich (nicht matschig) sind, im Sieb gut abtropfen lassen, in die Sauce geben und das Ganze umrühren. Von dieser Masse etwa ein Viertel abschöpfen, fein pürieren und zurückgießen.

Danach erst Zitronensaft und ­Tomatenstücke hinzufügen. Das Linsenkompott bei Bedarf (je nach Sojasauce) salzen und bedeckt warm halten. Nun für die Auberginen etwas Speisestärke in einen tiefen Teller geben. Die abgetropften Scheiben darin panieren und auf Küchenkrepp geben. Pflanzenöl bis zu 1 cm hoch in eine Pfanne gießen und stark erhitzen. Die Auberginen darin 1 bis 2 Minuten vonjeder Seite ausbacken, sodass sie Farbe annehmen. Das Fett auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Zum Servieren die Auberginenscheiben auf einem Teller anrichten und das Linsenkompott dazugeben. Mit Joghurt und Basilikumblättern dekorieren.

Alternativen: Blutwurst in dicke Scheiben schneiden und langsam anbraten, bis sie knusprig braun sind. Oder Garnelen kurz in schäumender Butter garen.