Snacken wie in Venice Beach

»Snacks wie diese Gemüseküchlein verkaufen sie in Venice Beach, Kalifornien. Da wird tüchtig frittiert. Perfekt auch für einen Kindergeburtstag, die Kleinen können beim Kochen mithelfen. Und aus Kürbis gemacht, passen sie auf jede Halloween-Party.«

Fritters mit Chilimayonnaise

Zutaten für 2 Portionen oder 4 Vorspeisen: Für 4 Personen Für die Fritters

100 g Karotte (geschält) Karotte

50 g Frühlingszwiebel (geputzt) Frühlingszwiebel

150 g Mais (aus der Dose) Mais

100 g Weizenmehl (oder Dinkelmehl) Mehl

2 Eier (Größe M) Ei

20 ml Wasser Wasser

ggf. 2 Msp. Knoblauchgranulat Knoblauchgranulat

2 Msp. Kurkuma Kurkuma

2 Msp. Paprikapulver süß Paprikapulver

1 TL Salz Salz

100 ml Pflanzenöl Öl Für den Dip

100 g Mayonnaise (oder japanische Kewpie) Mayonnaise

10 g Sriracha-Chilisauce (mit grüner Kappe) Chilisauce

Für das Topping (alternativ)

Sesamkörner (geröstet) Sesam

Korianderblätter Koriander

Karotte und Frühlingszwiebel quer in 5 cm lange Stücke schneiden: Dabei Karotte in Scheiben und dann in Stifte von doppelter Streichholzstärke, Frühlingszwiebel schräg etwa 0,5 cm dick schneiden. Zusammen mit dem Mais in eine Schüssel geben. Mehl darüberstreuen, die anderen Zutaten (außer dem Öl) dazugeben und mit den Händen zu einem Teig vermengen. Danach das Öl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Mit einem Esslöffel vier Küchlein hineinsetzen und diese von jeder Seite 3 bis 5 Minuten goldbraun braten. Teig in zwei Etappen ausbacken und auf Küchenkrepp oder Küchentuch abtropfen lassen. Anschließend Mayonnaise mit Chilisauce zu einem Dip verrühren – wer es gern scharf mag, nimmt mehr von der Chilisauce. Fritters in den Dip tunken und genießen. Oder alternativ: Küchlein auf einen Teller legen, mit dem Dip bekleckern und mit Sesam und Koriander dekorieren.