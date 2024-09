Tarte mit Schuss und Pfeffer

Tarte mit Trauben, Ziegenkäse und Pinienkernen

»Wenn jetzt die Trauben reif werden, ist es an der Zeit, diese Tarte zu backen. Sherry, Pfeffer, Thymian und Senf bilden einen würzigen Kontrast zu süßen Trauben und cremigem Ziegenkäse.«

Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 120 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Herbst-Rezepte

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für den Teig

120 g kalte Butter Butter

200 g Mehl (Typ 405) Mehl

1/2 TL Backpulver Backpulver

1 TL Salz Salz

1/2 TL Zucker Zucker

ca. 4 EL kaltes Wasser Wasser Für den Belag

400 g blaue Trauben (kernlos) Trauben

3 Stiele Tymian Tymian

3 EL Pinienkerne Pinienkerne

2 EL Butter Butter

2 EL brauner Zucker Zucker

3 EL Sherry Sherry

2 EL Dijon-Senf Senf

4 EL Semmelbrösel Semmelbrösel

200 g Ziegenfrischkäse Ziegenfrischkäse

grober schwarzer Pfeffer Pfeffer

Butter in Flocken schneiden und mit Mehl, Backpulver, Salz, Zucker und Wasser zu einem glatten Teig verkneten. Teig in Folie wickeln und für ca. 1 Stunde kalt stellen.

Inzwischen die Trauben abbrausen, trocken tupfen und halbieren. Thymian fein hacken. Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine Tarte- oder Springform fetten. Teig etwa 2–3 mm dünn ausrollen, in die Form legen und dabei einen Rand formen. Teigboden mit einer Gabel einstechen. Im Ofen auf mittlerer Schiene bei 180 Grad Ober-/Unterhitze ca. 10 Minuten vorbacken.

Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten. Butter in einer großen Pfanne erhitzen, bis sie schäumt. Die Trauben und Thymian dazugeben und kurz darin schwenken. Trauben mit Zucker bestreuen und weiter schwenken, bis der Zucker leicht karamellisiert. Mit Sherry ablöschen und die Pfanne vom Herd ziehen. Teigboden aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Den Boden mit Senf bestreichen und mit Semmelbröseln bestreuen, dann die Trauben mit einem großen Löffel darauf verteilen. Dabei die überschüssige Flüssigkeit an den Rand schieben oder abschöpfen. Frischkäse über die Trauben geben, Pfeffer und Pinienkerne darüberstreuen. Tarte ca. 25 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Aus dem Ofen holen und vor dem Servieren kurz ruhen lassen.