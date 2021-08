Selbst gemachtes Zwetschgenmus

»Dieses Zwetschgenmus ist eine Konzentration an Fruchtaromen, die Ihr Frühstückstoast, eine Semmel oder ein Stück Hefezopf in eine vollmundige herbstliche Delikatesse verwandelt. Sofern Sie der Versuchung widerstehen, es einfach aus dem Glas zu löffeln.

Die frischen Zwetschgen werden mit etwas Zucker und ein paar herbstlichen Gewürzen wie Zimt und Nelken in einen Bräter gefüllt und dann einfach im Ofen bei 120 Grad gebacken – und zwar für etwa sechs Stunden. Die Geduld lohnt sich.«

Foto: Maria Sprenger

Zwetschgenmus aus dem Ofen

Zutaten: Für 4 Personen 2 kg Zwetschgen Zwetschge, Pflaume

200 g Zucker

2 Zimststangen Zimt

10 Nelken Nelke etwas Macis (Muskatblüte) Macis

4 Piment-Körner Piment

1 Vanilleschote, Mark daraus Vanille

Schuss Rotwein Rotwein

1. Ofen auf 120 Grad vorheizen. Die Zwetschgen entkernen und halbieren, in einen Bräter geben. Die Gewürze und den Zucker untermischen und einen Schuss Rotwein zugeben, in den Ofen stellen (bei älteren Backofenmodellen eventuell den Stiel eines Holzkochlöffels in die Ofentür stecken, um sie einen Spalt offen zu halten).

2. Über sechs Stunden die Zwetschgenmasse immer wieder zwischendurch umrühren, um ein Anbrennen zu verhindern.

3. Wenn die Masse dickflüssig genug ist, aus dem Ofen nehmen und in sterilisierte Marmeladengläser füllen.

Quelle: Rezept von SZ.de, erstmals veröffentlicht am 25. Oktober 2015