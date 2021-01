Happy End garantiert

»Popstar: Never Stop Never Stopping« (2016)



Darum geht’s: Die Mockumentary begleitet Conner, der sich von seiner Rap-Boyband »The Style Boyz« getrennt und als Rapper »Conner4Real« eine Solokarriere gestartet hat. Sein zweites Album floppt, darum versucht er, seine Band wiederzuvereinen. Andy Sambergs Bandkollegen von »The Lonely Island« spielen nicht nur an seiner Seite, zusammen schrieben sie auch das Drehbuch, Schaffer und Taccone führten Regie.

Mit dabei: Andy Samberg, Jorma Taccone, Akiva Schaffer (und als Gäste, unter anderem: Usher, 50 Cent, Ringo Starr, Mariah Carey, Pink, Pharrell Williams, Seal, Jimmy Fallon, Justin Timberlake).

Perfekt... als Trost für coronabedingt abgesagte und verschobene Konzerte. Der Film ist bunt, schrill und glitzernd genug für mehrere Abende.

Glücksmomente: Das Nebeneinander von albernen schnellen Gags und kluger Persiflage auf Superstars und Trends im Musikbusiness. Die für den Film geschriebenen Songs. Die Auftritte von »The Style Boyz«. »Popstar: Never Stop Never Stopping« ist eine filmgewordene Wundertüte.

Für Fans von: Filmen und Serien mit Andy Samberg (»Brooklyn Nine-Nine«) und überdrehtem Humor wie in »Ace Ventura«.

Zum Kauf u.a. bei Amazon, Google Play, Youtube

»The Peanut Butter Falcon« (2019)

Darum geht’s: Der 22-jährige Zak hat das Down-Syndrom und lebt in einem Altenheim, in das ihn seine Familie abgeschoben hat. Immer wieder versucht er auszubrechen, um Profi-Wrestler zu werden wie sein Vorbild »The Salt Water Redneck«. Bei einem seiner zahlreichen Fluchtversuche begegnet er einem Fischer, der ihm hilft, seinen Traum zu verwirklichen.

Mit dabei: Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, Dakota Johnson.

Perfekt... für ein verregnetes Wochenende auf der Couch, bei dem man Zak dabei begleitet, wie er Schwimmen lernt, mit einen Floß zur Wrestling-Schule aufbricht und sich am Lagerfeuer seinen Kampfnamen aussucht: Falcon, »Peanut Butter Falcon«.

Glücksmomente: Zaks direkte, ehrliche Art.

Für Fans von: großen Träumen wie in »Billy Elliot« oder »Little Miss Sunshine«.

Sky, zum Kauf u.a. bei Amazon, Google Play und Youtube

»Moonrise Kingdom« (2012)

Darum geht’s: Die Liebesgeschichte der beiden Zwölfjährigen Suzy und Sam, die sich 1965 auf der (fiktiven) Insel New Penzance Island vor der Küste Neuenglands kennenlernen.

Mit dabei: Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis, Bill Murray, Frances McDormand, Edward Norton, Tilda Swinton.

Perfekt... für passives Pfadfinden an einem faulen Wochenende.

Glücksmomente: Die märchenhafte Optik, liebevolle Details und die Tatsache, dass der Film die beiden Hauptfiguren und ihre Gefühle ernstnimmt.

Für Fans von: Märchenoptik wie in »The Grand Budapest Hotel« und anderen Wes-Anderson-Filmen.

Netflix, zum Kauf u.a. bei Amazon, Apple TV

»25 km/h« (2018)

Darum geht’s: Zwei Brüder, die sich auseinandergelebt haben und sich erst nach 30 Jahren auf der Beerdigung ihres Vaters wiedersehen. Und ihre Bucketlist, die sie als Jugendliche erstellt haben und nun endlich umsetzen: Alle Gerichte auf der Speisekarte beim Griechen essen, eine Arschbombe vom Zehner und eine Reise quer durch Deutschland – mit dem Mofa, mit 25 km/h.

Mit dabei: Bjarne Mädel, Lars Eidinger.

Perfekt... für kalte Wintertage, an denen man eine To-do-Liste für die ersten post-pandemischen warmen Tage erstellt.

Glücksmomente: Es gibt kein Fahrzeug, das bessere Laune macht als ein Mofa.

Für Fans von: Buddy-Roadtrips wie in »Tschick«.

Amazon Prime, Sky, zum Kauf u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Youtube

»The Prom« (2020)

Darum geht’s: Emma Nolan, die im konservativen Indiana mit ihrer Freundin zum High-School-Abschlussball gehen will – doch bevor die Schule ein lesbisches Paar dort duldet, wird der Ball lieber abgesagt. Und um die Bühnenschauspielerin Dee Dee Allen, die mit ihrem Musical über Eleanor Roosevelt gefloppt ist und Emmas Geschichte an den Broadway bringen will.

Mit dabei: Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Jo Ellen Pellman.

Perfekt... für akute Sehnsucht nach Bällen und ähnlichen Anlässen, die coronabedingt auf unbestimmte Zeit verschoben sind.

Glücksmomente: Die perfekt choreografierten Tanzszenen. Dass die Story trotz vorbildhafter Prämisse etwas oberflächlich bleibt – geschenkt!

Für Fans von: Musikfilmen wie »High School Musical«.

Netflix

»Paterson« (2016)

Darum geht’s: Sieben Tage aus dem Leben von Paterson, einem Busfahrer in New Jersey, der jeden Tag die gleiche Strecke fährt. Abends schreibt er Gedichte, für die er sich von den Menschen inspirieren lässt, denen er bei der Arbeit begegnet.

Mit dabei: Adam Driver, Golshifteh Farahani.

Perfekt... für verkaterte Vormittage. In »Paterson« passiert zwar nicht so viel, aber es ist schön, den Figuren dabei zuzusehen.

Glücksmomente: Der Film ist eine Liebeserklärung an den Alltag und die Poesie.

Für Fans von: Lakonischen Filmen von Jim Jarmusch wie »Broken Flowers«.

Zum Kauf u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Youtube

»EUROVISION SONG CONTEST: The Story Of Fire Saga« (2020)

Darum geht’s: Lars Erickssong und Sigrit Ericksdóttir sind seit ihrer Kindheit beste Freunde und träumen davon, mit ihrer Band »Fire Saga« den Eurovision Song Contest zu gewinnen. Bisher blamierten sie sich allerdings sogar in ihrem isländischen Heimatdorf mit ihren Auftritten. Einige Zufälle bringen sie tatsächlich auf die ESC-Bühne.

Mit dabei: Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens, Pierce Brosnan.

Perfekt... für Covid-19-, Trump- und andere Großlagen in den Nachrichten. Rachel McAdams und Will Ferrell singen einfach dagegen an.

Glücksmomente: Der echte Eurovision Song Contest ist 2020 wegen des Coronavirus ausgefallen, im Film badet man mit in der jubelnden Menschenmasse und freut sich mit Lars und Sigrit über kleine und große Erfolge. Der Film ist albern, schrill und kratzt gekonnt am guten Geschmack.

Für Fans von: Musik-Komödien wie »Mamma Mia!«.

Netflix

»Eddie the Eagle« (2016)

Darum geht’s: Michael Edwards, genannt Eddie, träumt davon, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, obwohl er körperlich nicht das Zeug dazu hat. Nach Versuchen in verschiedenen Disziplinen wie Stabhochsprung, Speerwerfen und Gewichtheben entscheidet er sich für Skispringen bei den Olympischen Winterspielen. Der Film basiert lose auf der Geschichte von Michael Edwards, dem ersten britischen Skispringer bei Olympischen Winterspielen.

Mit dabei: Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken.

Perfekt... für Motivationsdurchhänger jeder Art.

Glücksmomente: Edwards Talent, immer wieder aufzustehen, egal wie oft er – wortwörtlich – hinfällt.

Für Fans von: Außenseitern wie in »Cool Runnings« und unterschätzten Filmhelden wie in »Forrest Gump«.

Netflix, Disney, zum Kauf u.a. bei Amazon. Google Play, Youtube, Apple TV

»Silver Linings« (2012)

Darum geht’s: Pat, der seine Frau beim Fremdgehen erwischt und einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik verbracht hat. Tiffany, die nach dem Tod ihres Mannes selbst eine Krise durchmacht. Und wie die beiden sich begegnen und gegenseitig aus ihren Tiefs holen.

Mit dabei: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence.

Perfekt... bei Liebeskummer und Weltschmerz.

Glücksmomente: Die Aussicht auf das (sehr vorhersehbare) Happy End.

Für Fans von: Anspruchsvolleren romantischen Komödien wie »Crazy, Stupid, Love« und »(500) Days Of Summer«.

Amazon Prime, zum Kauf u.a. bei Amazon, Apple TV, Gogle Play, Youtube

»Frances Ha« (2012)

Darum geht’s: Frances Halladay macht eine Tanzausbildung in Brooklyn und arbeitet auf eine Festanstellung hin. Ihre beste Freundin und Mitbewohnerin Sophie zieht weg. Frances lässt sich durch New York (und nach Paris) treiben, auf der Suche nach einer Wohnung, neuen Freunden, einem Sinn.

Mit dabei: Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver.

Perfekt... für Wochenenden, an denen man das Bett am liebsten gar nicht verlässt.

Glücksmomente: Mit Frances die Tage vertrödeln und Greta Gerwig beim Tanzen zusehen.

Für Fans von: Tröstenden Selbstfindungsgeschichten wie »The King of Staten Island« oder »Oh Boy«.

Sky, Joyn, zum Kauf u.a. bei Amazon, Google Play, Youtube

»Terminal« (2004)

Darum geht’s: Viktor Navorski landet am New Yorker Flughafen JFK, als in seinem fiktiven Heimatland Krakosien politische Unruhen losbrechen und sein Pass nicht mehr gültig ist. Er darf das Terminal nicht verlassen und richtet es sich dort ein, findet Arbeit und verliebt sich.

Mit dabei: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci.

Perfekt... wenn man es sich auf der Couch gerade richtig gemütlich gemacht hat.

Glücksmomente: Tom Hanks (immer) und Viktors Gabe, das Beste aus jeder Situation zu machen.

Für Fans von: Filmen mit Flughäfen als Hauptdarsteller wie »Up in the air«.

Netflix, zum Kauf u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Youtube

»Hidden Figures« (2016)

Darum geht’s: Die drei afroamerikanischen Mathematikerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson, die maßgeblich am Mercury- und am Apollo-Programm der NASA beteiligt waren, aber anders als die Astronauten der Missionen weitgehend unbekannt blieben.

Mit dabei: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe.

Perfekt... als Begleitung zum Homeschooling und als Argument dafür, dass man später im Leben sehr wohl Mathematik braucht.

Glücksmomente: Der längst überfällige Ruhm für drei (und mehr) außergewöhnliche Frauen.

Für Fans von: Filmen mit Wissenschaftlerinnen im Fokus wie »Arrival«.

Zum Kauf u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Youtube

»Der Junge muss an die frische Luft« (2018)

Darum geht’s: Hape Kerkelings Kindheit und Jugend Anfang der siebziger Jahre im Ruhrgebiet, den Verlust seiner Mutter und sein Talent zum Unterhalten, das er schon als Kind hatte.

Mit dabei: Julius Weckauf, Luise Heyer, Sönke Möhring.

Perfekt... nach einem langen Arbeitstag.

Glücksmomente: Julius Weckauf als Junior-Entertainer und seine Verkleidungen.

Für Fans von: Komödien mit Herz wie »Toni Erdmann«.

Netflix, Sky, zum Kauf u.a. bei Amazon, Google Play, Youtube

»Late Night« (2019)

Darum geht’s: Katherines Late Night Show soll wegen schlechter Quoten abgesetzt werden. Um ein jüngeres Publikum anzusprechen, engagiert sie eine Gag-Schreiberin für ihr Autorenteam, das nur aus weißen Männern besteht. Durch Zufall kommt Molly an den Job, die eigentlich in einem Chemiewerk arbeitet und bisher nur hobbymäßig Stand-up-Auftritte absolviert hat.

Mit dabei: Emma Thompson, Mindy Kaling,

Perfekt für... Netflix & Chill.

Glücksmomente: Mollys Stand-up-Auftritt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung.

Für Fans von: Bürokomödien wie »Der Teufel trägt Prada«.

Netflix, zum Kauf u.a. bei Amazon, Google Play, Youtube

»Juno« (2008)

Darum geht’s: Die 16-jährige Schülerin Juno ist ungewollt schwanger, möchte das Kind aber zur Welt bringen und zur Adoption freigeben. Sie findet die perfekten Eltern dafür – bis die beiden sich trennen.

Mit dabei: Elliot Page (als Ellen Page), Jennifer Garner, Jason Bateman.

Perfekt... für einen Filmabend (auch virtuell) mit der besten Freundin.

Glücksmomente: Die liebevoll entwickelten Figuren, die sich mutig dem Leben stellen, und der Soundtrack von Kimya Dawson.

Für Fans von: Anspruchsvollen Highschool-Geschichten wie »Love, Simon«.

Netflix, zum Kauf u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Youtube

»School of Rock« (2003)

Darum geht’s: Dewey Finn wird kurz vor dem größten lokalen Rock-Festival, dem »Battle of the Bands«, aus seiner eigenen Band geworfen. Weil er außerdem pleite ist, nimmt er einen Job als Aushilfslehrer an. Seine talentierten Schüler rekrutiert er als neue Bandkollegen und erklärt Rockmusik zum neuen Unterrichtsfach.

Mit dabei: Jack Black, Joan Cusack.

Perfekt... an einem Schlechtwettersonntag für die ganze Familie.

Glücksmomente: Die hervorragenden Dialoge und der Soundtrack.

Für Fans von: Musik-Komödien wie »Blues Brothers« oder »Kings of Rock – Tenacious D« mit Jack Black.

Netflix, zum Kauf u.a. bei Amazon, Google Play, Youtube

»Julie & Julia« (2009)

Darum geht’s: Julie, die in ihrem Job bei einer Versicherung unglücklich ist, bis sie beschließt, innerhalb eines Jahres alle 524 Rezepte aus dem Kochbuch der berühmten Köchin Julia Child nachzukochen und ein Blog darüber zu schreiben. Und ebendiese Julia Child, die sich ein paar Jahre zuvor zur Starköchin hochgearbeitet hat.

Mit dabei: Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci.

Perfekt... auf der Suche nach einem Lockdown-Projekt.

Glücksmomente: Passivkochen und -essen – macht fast so glücklich wie in echt.

Für Fans von: Filmen übers Kochen (»Ratatouille«) und von Nora Ephron (»Harry & Sally«, »Schlaflos in Seattleq und »@e-m@il für dich«).

Sky, Amazon Starzplay, zum Kauf u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Youtube

»Garden State« (2004)

Darum geht’s: Weil seine Mutter gestorben ist, kehrt Andrew in seinen Heimatort New Jersey (»The Garden State«) zurück und arbeitet seine Vergangenheit auf – und die Schuldgefühle für den Unfall, den seine Mutter vor Jahren hatte.

Mit dabei: Zach Braff (der auch Regie führte und das Drehbuch schrieb), Natalie Portman.

Perfekt... wenn man sich der Melancholie hingeben will.

Glücksmomente: Die romantische Annäherung zwischen Andrew und Sam.

Für Fans von: Coming-Home-Tragikomödien wie »Elizabethtown«

Zum Leihen u.a. bei Amazon, Sky

»Lady Bird« (2018)

Darum geht’s: Die 17-jährige Christine nennt sich Lady Bird und will nach dem Schulabschluss nur eins: weg von ihrer Familie, raus aus dem spießigen Sacramento, an eine Uni an der Ostküste, obwohl ihre Familie nicht das nötige Geld dafür hat. Sie rebelliert und entfremdet sie sich vor allem von ihrer Mutter.

Mit dabei: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.

Perfekt für... akutes Fernweh.

Glücksmomente: Der sanfte, leise Humor und die berührende Versöhnung zwischen Lady Bird und ihrer Mutter.

Für Fans von: Coming-of-Age-Geschichten wie »Nix wie raus aus Orange County«.

Zum Kauf u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Youtube

»Lachsfischen im Jemen« (2012)

Darum geht’s: Den Plan eines angelbegeisterten Scheichs, im Jemen Lachse zu züchten. Fred, einen Fischerei-Experten aus Großbritannien, der ihm dabei helfen soll. Und die Anwältin Harriet, in die sich Fred dabei verliebt.

Mit dabei: Ewan McGregor, Emily Blunt.

Perfekt... zum Kuscheln.

Glücksmomente: Der feine britische Humor und sanfte Medien- und Politiksatire.

Für Fans von: Großprojekten wie in »Ein Hologramm für den König«.

Zum Kauf u.a. bei Amazon, Google Play, Youtube