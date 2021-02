Naturbilder, die die Seele streicheln

Worum geht’s? Der südafrikanische Tierfilmer und Taucher Craig Foster beginnt nach einem Burn-out, jeden Tag in den Algenwäldern vor der Ostküste des Kaps von Afrika zu tauchen. Eines Tages entdeckt er eine Kraken-Dame und freundet sich mit ihr an. Er besucht sie jeden Tag, beobachtet sie beim Jagen von kleinen Fischen, wie sie ihre Beute verteidigt und bei einem Haiangriff verletzt wird.

Wow-Moment: Wenn die Kraken-Dame eine ihrer Tentakeln nach Foster ausstreckt, seine Hand berührt und Saugnapf für Saugnapf erkundet, ist das ein zärtlicher Moment.

Guckt man am besten… mit größeren Kindern, kleine könnte der Haiangriff eventuell aufwühlen.

Für Fans von: Unterwasser-Dokus wie Deep Sea (u.a. Amazon) und Chasing Coral (Netflix).

Wo läuft‘s? Netflix.

Worum geht’s? Die wahre Geschichte von Christopher (Emile Hirsch), einem Studenten, der aus seinem behüteten Leben ausbricht und durch die USA Richtung Alaska und Wildnis trampt. Er sucht das einsame Leben, begegnet anderen Aussteigern und kämpft am Ziel ums Überleben.

Wow-Moment: Wenn Christopher im Kajak durch den Grand Canyon fährt und aus einem Wasserfall trinkt.

Guckt man am besten… mit akuten Aussteigerfantasien.

Für Fans von: Selbstfindungstrips wie in Picknick mit Bären (u.a. Sky).

Wo läuft‘s? Zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple, Google Play, Sky, YouTube.

Worum geht’s? Für die erste Netflix-Naturdokumentation hat das Team hinter der BBC-Serie Planet Erde vier Jahre lang in 50 Ländern gedreht. Die acht Folgen widmen sich unterschiedlichen Lebensräumen, zum Beispiel dem Dschungel, der Wüste oder der Tiefsee und den dort lebenden Tieren. Kult-Erzähler David Attenborough weist regelmäßig auf die Bedrohung der Artenvielfalt unter anderem durch den Klimawandel hin.

Wow-Moment: Der Strahlenparadiesvogel im Dschungel von Papua-Neuguinea, der jeden Morgen alle Blätter und Äste aus seinem »Garten« räumt, bevor er – mit einer beeindruckenden Choreografie – Weibchen anlockt.

Guckt man am besten… mit der ganzen Familie – allerdings gibt es auch erschütternde Szenen, zum Beispiel von einem Walross, das von einer Klippe stürzt.

Für Fans von: David Attenboroughs Erzählstimme (u.a. Planet Erde, Unser blauer Planet) und weltumspannende Dokuserien wie Die Erde bei Nacht (Netflix).

Wo läuft‘s? Netflix.

Top of the lake (Staffel 1, 6 Folgen)

Worum geht’s? Eine vermisste Zwölfjährige, die missbraucht worden und schwanger ist, und eine Polizistin (Elisabeth Moss), die als Schülerin selbst vergewaltigt wurde und ihre Vergangenheit aufarbeitet. Die Serie spielt im fiktiven Paradise; gedreht wurde im Lake District von Queenstown auf der Südinsel Neuseelands, der wahrhaft paradiesisch ist.

Wow-Moment: Der einsame Gletschersee und die Berggipfel am Horizont lösen zuverlässlich akutes Fernweh aus.

Guckt man am besten… mit einer warmen Decke und nicht allein.

Für Fans von: Familien- und anderen Dramen vor spektakulärer Kulisse wie in der britischen Krimiserie Broadchurch (u.a. Netflix) oder der spanischen Serie The Pier (Joyn).

Wo läuft‘s? Zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Maxdome.

Worum geht’s? Alex Honnold, der als erster Mensch den 975 Meter hohen und fast senkrecht in die Höhe ragenden El Capitan im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien hochgeklettert ist – allein, ohne Seil oder sonst eine Art von Sicherung. Der Film wurde 2019 mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Wow-Moment: Jedes Mal, wenn die Kamera über den Rand der Granitwand in den Abgrund schwenkt, hält man die Luft an. Was hilft: sich immer wieder selbst sagen, dass er’s am Ende schafft.

Guckt man am besten… ohne Höhenangst (oder wenn man diese überwinden will).

Für Fans von: Extremsportler*innen, die sich der Naturgewalt stellen wie in Magnetic (Netflix) und Bergsteigerdokus wie Durch die Wand (Netflix).

Wo läuft‘s? Disney Plus, zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Sky, YouTube.

Worum geht’s? Brad (Jack Black), Stu (Steve Martin) und Kenny (Owen Wilson), die ein sogenanntes »North American Big Year« machen: In einem Jahr wollen sie möglichst viele verschiedene Vogelarten sichten und fotografieren. Für seltene Vögel reisen sie durchs ganze Land und vernachlässigen ihre Liebsten – was nicht für alle gut ausgeht.

Wow-Moment: Wenn Brad und sein Vater zusammen losziehen und einen Bartkauz sehen.

Guckt man am besten… mit Menschen, die googeln, ob sie einen Spatz oder Fink vor sich haben.

Für Fans von: komödiantischen Tierbeobachtungen wie in Und täglich grüßt das Murmeltier (Sky).

Wo läuft‘s? Zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Sky, YouTube.

Worum geht’s? Anselm, der (eigentlich mit zwei Freunden aufgebrochen ist, aber bald) allein mit dem Fahrrad 15.000 Kilometer durch Afrika fährt. In 414 Tagen durchquerte er 15 Länder. Der Film war nicht geplant, darum hat er seine Begegnungen und auch Rückschläge mit einer einfachen Kompaktkamera festgehalten, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut.

Wow-Moment: Wenn Anselm wilden Nilpferden beim Baden zusieht.

Guckt man am besten… bei akuter Sommersehnsucht an kalten Tagen.

Für Fans von: Fahrrad-Weltreisen wie in der Doku Pedal the world (u.a. Netflix).

Wo läuft‘s? Netflix, zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, YouTube.

Worum geht’s? Um die wahre Geschichte einer Grauwal-Familie, die 1988, nach einem kurzen Sommer, in der Beaufortsee vor der Küste Alaskas vom Eis eingeschlossen wurde und nicht zurück ins freie Meer schwimmen konnte. Der Lokalreporter Adam Carlson (John Krasinski) und seine Ex-Freundin, die Tierschützerin Rachel (Drew Barrymore), wollen die Tiere retten.

Wow-Moment: Wenn Rachel unter der Eisdecke mit den Walen taucht.

Guckt man am besten… mit der ganzen Familie.

Für Fans von: spektakulären Wal-Rettungs-Aktionen wie in Free Willy (u.a. Amazon).

Wo läuft‘s? Zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Google Play, YouTube.

Worum geht’s? Die 14-jährige Amy (Anna Paquin), die ihre Mutter bei einem Autounfall verliert. Bei ihrem Vater in Kanada kommt sie nicht gut zurecht, bis sie irgendwann ein verlassenes Nest mit Gänse-Eiern findet und sich um diese kümmert. Die Gänse haben von ihren Eltern weder gelernt, wie man fliegt, noch wie sie in den Süden kommen – und Amy wird ihre Lehrerin.

Wow-Moment: Amys Flugversuche mit den Gänsen, jedes Mal aufs Neue.

Guckt man am besten… mit Kindern (wahrscheinlich nicht ohne eine Diskussion über den Wert und Nutzen von Haustieren).

Für Fans von: besonderen Tierfreundschaften wie in Kim und die Wölfe (u.a. Netflix).

Wo läuft‘s? Sky, zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, YouTube.

Worum geht’s? Eigentlich um das weltweite Bienensterben. Neue Erkenntnisse liefert der Schweizer Regisseur Markus Imhoof zwar nicht, dafür spektakuläre Nah- und Zeitlupen-Aufnahmen aus dem Inneren der Bienenstöcke. Drohnen fangen außerdem die Arbeit der Bienen in der Luft ein.

Wow-Moment: Die Geburt und die Begattung einer Königin in der Luft, der sogenannte Hochzeitsflug (der teilweise am Computer nachbearbeitet wurde, deswegen aber nicht weniger beeindruckend ist).

Guckt man am besten… mit allen, die man zu mehr Umweltschutz bewegen möchte.

Für Fans von: Insider-Geschichten aus dem Bienenstock wie im Animationsfilm Bee Movie (u.a. Netflix).

Wo läuft‘s? TV Now, zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, YouTube.

Worum geht’s? Zwei grundverschiedene Zwillingsbrüder (Kristofer Hivju aus Game of Thrones in einer Doppelrolle), die sich über viele Jahre aus den Augen verloren haben. Als sie sich nach langer Zeit wiedersehen, kommt einer der beiden ums Leben und der andere nimmt dessen Identität an, um den Tod des Bruders zu vertuschen.

Wow-Moment: Die rauen Wellen an der Küste der norwegischen Lofoten, das türkise Wasser und die Polarlichter.

Guckt man am besten… beim Serienabend mit der/dem Partner/in.

Für Fans von: Nordic Noir-Thriller-Serien im Eis wie Fortitude (Sky).

Wo läuft‘s? ARD Mediathek (bis Juli 2021), Magenta TV.

Worum geht’s? Das Leben und Werk des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Salgado ist berühmt und umstritten wegen seiner ästhetischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen menschlichen Leids. Er war in Kriegsgebieten, fotografierte Opfer des Völkermords in Ruanda und ausgemergelte Flüchtlinge. Für Genesis fotografierte er Urvölker und Tiere in der unberührten Natur, etwa das indigene Volk der Nenzen in Sibirien. Für Das Salz der Erde, Salgados letztes Fotoprojekt, haben ihr Wim Wenders und sein ältester Sohn Juliano zwei Jahre lang begleitet.

Wow-Moment: Salgados spektakuläre Bilder, zum Beispiel von einer Meerechse auf den Galapagos-Inseln.

Guckt man am besten… mit einem Arthouse-Fan, der normalerweise keine Lust auf Naturdokus hat.

Für Fans von: Dokumentationen, die zum Nachdenken anregen wie Werner Herzogs Begegnungen am Ende der Welt (TV Now).

Wo läuft‘s? TV Now, zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, Youtube.

Der Pass (Staffel 1, 8 Folgen)

Worum geht’s? Die Jagd nach einem Serienmörder an der deutsch-österreichischen Grenze. Die dritte Hauptrolle neben der deutschen Kommissarin Ellie Stocker (Julia Jentsch) und dem österreichischen Ermittler Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) spielen die verschneiten Alpenpässe und -täler.

Wow-Moment: Die verschneiten Baumkronen in Drohnenaufnahmen.

Guckt man am besten… mit jemandem mit ähnlichem Binge-Watching-Verhalten.

Für Fans von: Drama im Schnee wie in Zwischen zwei Leben (Netflix) oder Mystery im Wald wie in der Serie Jordskott. (u.a. Amazon).

Wo läuft‘s? Sky, Magenta zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon.

Worum geht’s? Die Wanderung der Kaiserpinguine zu ihren Brutstätten in der Antarktis. Erzählerstimmen legen den Tieren Dialoge in den Mund, was – zugegeben - etwas kitschig ist. Aber um es mit dem US-Nachrichtensprecher Joe Moore zu halten: »Es ist praktisch unmöglich, einen Pinguin anzusehen und wütend zu sein.«

Wow-Moment: Wenn die Pinguin-Babys ihre ersten Schritte auf dem Eis machen.

Guckt man am besten… mit Kindern und allen anderen, die Zoobesuche gerade vermissen.

Für Fans von: Naturverstehfilmen wie Das geheime Leben der Bäume (u.a. Netflix).

Wo läuft‘s? Zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, YouTube.

Worum geht’s? Cheryl (Reese Witherspoon) und ihre Wanderung auf dem Pacific Crest Trail, der sie durch einsame Wüsten- und Schneelandschaften führt. Auf ihrer Reise begegnet sie Klapperschlangen und kämpft mit Blasen an den Füßen und zwielichtigen Wanderern.

Wow-Moment: Als vor Cheryls Zelt plötzlich ein Rotfuchs steht und sie neugierig anguckt.

Guckt man am besten… an einem verregneten Wochenende, wenn aus der geplanten Wanderung nichts wird.

Für Fans von: Selbstfindungstrips wie in Eat Pray Love (Netflix).

Wo läuft‘s? Netflix, Sky, zum Kaufen oder Leihen u.a. bei Amazon, Apple TV, Google Play, YouTube.