In unserem Frauenheft schreiben Töchter ihren Müttern – so wie in unserem vorigen Männerheft schon Söhne ihren Vätern. Manche Briefe sind herzenswarme Liebeserklärungen, andere lesen sich wie Anklagen. Was ist das für eine magische Beziehung zwischen Tochter und Mutter, die Fundament ist und zugleich alles in Frage stellen kann?

Hier geht es zu den Briefen von: