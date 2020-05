Fünf Meter breit ist mein Fenster, vier Meter hoch,

die Einstellung bleibt immer gleich, in Farbe.

Um fünf kommen die Grünspechte und hacken

ihren monotonen Text in den weichen Boden.

Sie meiden die kahlen Linden mit ihrem von Piranesi

entworfenen Geflecht aus Zweigen. Dann dürfen

die kleineren Vögel frühstücken, Meisen, Amseln,

Grasmücken und noch kleinere, die von Weitem

aussehen wie Schmetterlinge. Ich sehe den Wind,

wenn das Gras sich plötzlich sammelt

und wieder in Form kommen will, und wenn

die kleinen Vögel zitternd in der Luft stehen bleiben,

beobachtet von einem unergründlichen Bussard,

der auf einem Pfahl auf seinen Auftritt wartet.

Aber das ist nur die halbe Geschichte.

Denn ich sehe natürlich, wie am Nachmittag

die Formen zurückkehren, die Begrenzungen,

was man nicht wahrnehmen kann, wenn man

gleichzeitig liest, wie man ein gutes Leben führen soll.

Man kann sein Leben nicht verstehen.

Wie mich die andern sehen sollen, das ist vorbei.

Alle Wege brechen ab, auch die Pferde gehen müde

aus dem Bild, nach rechts, auf die Alpen zu,

die dort noch sein müssen, wenn es stimmt,

was die Einstellung aus dem Küchenfenster zeigt.

Ich sehe auch, wie die Wiese jeden Tag grüner wird,

das muss mir der Mann nicht erklären,

der eigentlich für die »Bestandsaufnahme

der nationalen Mortalitätserfassung« zuständig ist.

Übrigens, wer den Film zwanzigmal sieht,

darf als Geschenk den Regisseur kennenlernen.