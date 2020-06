Im Wald, im Holzhaus (12)

Es ist zu trocken. Bohrt man mit dem Finger ein Loch

in den Boden, spürt man nichts als rieselnden Sand.

Kein Regenwurm, keine Larve, kein Widerstand.

Kein Wunder, dass der dreijährige Apfelbaum, nicht

größer als ich und in die Breite gehend, kaum Blüten trägt.

Wie einsam er aussieht auf der Wiese, die mit Löwenzahn

angibt, wie ein plötzlich von der Kindheit ins Alter

gerutschter Greis, mit Pflöcken unter den dünnen Ästen.

Letztes Jahr ließ er sich noch von den Glühwürmchen

umschwärmen, wie ein leuchtendes Nervenbündel

sah er aus, und tagsüber suchten ihn die Falter

mit den gelben Westen heim, die aus allen Wolken

gefallen waren, ihm und mir zu Füßen. Die Zahl

der Toten steigt wieder an. Ich fing zwei Fliegen

mit einer Hand und ließ sie wieder frei. Haben Fliegen

Angst? Ich folgte mit den Augen einem Käfer,

der sich, frisch lackiert, als habe er in einem Ölbild

übernachtet, als Robinson durch die Natur bewegte.

Wohin des Weges, frug ich ihn. Maybe this road

leads nowhere, but someone is coming from there,

das hatte mir am Morgen Stuart Friebert geschickt,

ein Dichter aus Oberlin in Ohio, ein Freund von Günter Eich.

Es sind Zeilen aus einem Gedicht von Lars Norén,

die W.S. Merwin ins Englische übersetzt hat, alle tot,

bis auf Stuart natürlich. Und Lars. Man muss zur falschen Zeit am falschen Ort sein, sage ich den Löwenzähnen,

die wie kaltblütige Virtuosen ihr kurzes Leben feiern,

strotzend vor Kraft trotz aller Trockenheit.

Was bleibt denn übrig, wenn ich den langen Katalog

der Bitterkeiten abgebetet habe? Ich will mich

nicht am Zählen der Toten beteiligen, und merke doch,

wie meine Hände zucken. Zurück zum Gras, zum Käfer,

zu meinem armen Apfelbäumchen. Ich muss

den Dingen eine Wahrheit geben, die sie von selbst

nicht haben können, sonst geht alles ein. Ich auch.