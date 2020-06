Im Wald, im Holzhaus (10)

Der Kuckuck ist zurück, der Langstreckenzieher, noch etwas müde

von seiner nächtlichen Reise über Spanien, Frankreich, die Alpen,

aber ich hörte ihn heute früh, als ich mich nach den Nachrichten

vor dem Spiegel fragte, ob das Rasieren sich noch lohne,

und ich grüßte Cioran, Canetti und Blumenberg, die sich allesamt

diese Frage nach den Nachrichten gestellt haben, und die Welt

hat trotzdem jedes Jahr wieder ihren Frühling hervorgepresst,

auch wenn immer etwas fehlt, was nicht ersetzt werden kann,

zum Beispiel die Maikäfer, die ja nur auf der Welt waren,

um dem Kuckuck als Futter zu dienen. Naturschützer reden

von massiven Bestandseinbußen, wenn vom Kuckuck

die Rede ist, übrigens auch vom Feldhasen, dem Einzelgänger,

meinem Freund, von der Nachtigall will ich gar nicht reden.

Seit sie sich von uns abgewandt hat oder verwandeln ließ

in einen unfruchtbaren Stecken, ist die mitleidlose Frage,

ob eine Rasur sich noch lohne, dringender geworden.

Am besten, man verhängt die Spiegel und schaut nur abends,

nach Einbruch der Dunkelheit, in ein Fenster oder auf einen See.

Feldhasen können die Ohren einzeln bewegen. Der Kuckuck

ist also zurück und sucht eine geeignete Eiablage,

er rechnet mit der Dummheit oder der fragwürdigen Toleranz

anderer Vögel. Es soll bitte sein wie früher, vor allen Krisen,

als der Raubwürger und der Ziegenmelker gefälligst

den Schnabel hielten, wenn die Nachtigall zu singen anhob

und der Feldhase sich aus seiner Ackerfurche reckte

und die Enten nicht an Histomoniasis litten und ich

morgens fraglos an einem Spiegel vorbeigehen konnte.

Es ist aber nicht so, und es wird auch nie wieder so sein.