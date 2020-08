Im Wald, im Holzhaus – Gedichte aus der Quarantäne (20)

In meinen Notizbüchern, die ich jetzt noch einmal durchlese,

um sie dann unschädlich zu machen für die neugierigen Augen

der Nachgeborenen – ein dummer Gedanke, weil sich ohnehin

keiner dafür interessieren wird –, finde ich Sätze wie diesen:

Er brach sein Studium ab und wurde Schwiegersohn.

Ein Roman in Pillenform, wie ihn Giorgio Manganelli erfunden hat.

Oder ein Ein-Satz von Jürgen Becker. Oder nach einer Unterhaltung

notiert? Und auf derselben Seite, aber mit einem anderen Gerät

geschrieben: Er war ungewöhnlich voreingenommen und außer-ordentlich schlecht informiert. Wer ist er? Lebt er noch?

»Was geht mich an, was ich schon weiß?«, sagt Monsieur Teste.

Er hat gut reden. Ich weiß, dass die Welt ein Wrack ist,

das nicht mehr im Ganzen zu beschreiben ist. Wir wissen alles.

Oder besser: Wir könnten alles wissen. Jedenfalls können wir nicht

sagen, wir hätten es nicht gewusst. Wenn ich aufblicke, sehe ich

den Wind im Gras, das er wie absichtslos hin und her wendet.

Aber auch er folgt einer Erzählung, die zu kennen sich lohnt,

auch wenn sie nicht zu beschreiben ist von der Stange.

Die Geschichte des Windes, aufgeschrieben von einem,

der die Bagatellen liebt und das große Theater, auf dem die Worte

ihren Verstand verlieren und es uns die Sprache verschlägt.

Die Geschichte des Windes, in Musik gesetzt für Fingerspitzen

und geballte Faust, aufgeführt von einem Narrenquintett

aus Unglücksraben im Naturtheater vor meinen Augen,

das nichts von der Kunst weiß und nichts vom Genusswert,

ob es der Unterhaltung dient oder nur Selbstdarstellung ist.

Und dann die Windstille, in der ich nur noch das Klicken

der App in meinem Herzen höre in meinem Zimmer.

Als ich ein Kind war, so soll das letzte Notizbuch beginnen

und enden, mit einer glücklichen Kindheit ohne Zittern und Angst.

Schluss jetzt, ich habe fast alles gesagt oder angesprochen.

Jetzt sollen die Dinge mal selber ihre Meinung sagen dürfen.