Im Wald, im Holzhaus – Gedichte aus der Quarantäne (18)

Um fünf Uhr der Kuckuck. Wenn es tatsächlich stimmt,

dass jeder Ruf für ein Lebensjahr steht, müsste ich noch

rund hundert Jahre am Leben bleiben, leider ohne Geld,

weil ich in der Frühe kein Scheckheft am Leibe trug,

und wahrscheinlich ohne Heckenbraunellen, die bis dahin

das Weite gesucht haben werden. Hoffmann von Fallersleben

hat den nervtötenden Zweisilber unsterblich gemacht.

Was du gesungen, ist dir gelungen, so hätte auch der Esel

sprechen können, und wenn sich Beethoven seiner erbarmt hätte,

würden wir ihn in diesem Jahr täglich im Radio hören. Die Szene

am Bach aus der 6. Sinfonie gilt nicht, sagt der zweisilbige Esel.

Die Geschichte mit meinem Alter erzähle ich später

dem freundlichen Arzt im Klinikum, der mein Blutbild betrachtet.

Aber er singt nicht, was du gesungen, ist dir gelungen,

sondern hängt mich an den Galgen mit dem Tropf.

Ich stehe im obersten Stockwerk am Fenster, am Horizont

sehe ich die Alpen, darüber ein Duplikat aus weichem Material.

Wenn ich jetzt losginge, würde ich drei Tage brauchen,

bei Garmisch dann rechts in die Höhe, wenn das Herz mitläuft

und mein Gott der Infusion, Obinutuzumab, langsamer tropft

als jetzt. Können Sie bitte ein Foto von uns machen, fragt mich

eine Frau, deren Mann ebenfalls am Tropf hängt, allerdings

von einem anderen Gott. Lachen Sie mal, rufe ich dem Mann zu,

der trotz seines Mundschutzes so aussieht, als hätte er nie

im Leben gelacht. Ich schieße drei Bilder, eines von ihnen

wird das letzte sein. Die Frau lächelt auf allen dreien, wenn ich

mich nicht irre. Lynghi hat das Kuckucks-Gedicht übrigens

zu den sechsen gezählt, die von Fallersleben überleben werden.

Wenn ich nach Hause komme, werde ich in Rühmkorfs Werken

meine zwanzig Lieblingsstücke raussuchen und dazu Mahler

hören, die Humoresken aus Des Knaben Wunderhorn,

Kuckuck vs. Nachtigall, Magdalena Kožená und Christian Gerhaher

singen das Lob des hohen Verstands, Boulez am Pult.

Ich habe ja hundert Jahre Zeit und muss nur ordentlich kämpfen.

Krieg, heißt es im Leviathan von Hobbes, besteht nicht nur

in Schlachten und Kampfhandlungen, sondern in einem Zeitraum,

in dem der Wille zum Kampf genügend bekannt ist.