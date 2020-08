Im Wald, im Holzhaus – Gedichte aus der Quarantäne (19)

Der Wind hat seine Arbeit getan: Der Himmel ist blitzblank,

wort- und sprachlos, von jedem Anflug einer Erzählung gereinigt.

Während ich hier sitze und dem frechen Eichelhäher zusehe,

der wie ein unrechtmäßiger Eindringling durchs Gras hüpft,

vorsichtig, als würde er Mikado spielen, aber doch tolpatschig,

denn hinter ihm bricht das Gras zusammen und springt erst wieder auf,

wenn die Luft rein ist und eine Zukunft möglich scheint,

als sei ein feines Uhrwerk unter dem Boden verborgen,

während ich also fast bewegungslos unter dem Nussbaum sitze

und kaum Energie verbrauche, wird überall auf dem Planeten

wie verrückt gearbeitet, um durch die zügige Vernichtung der Welt

den Menschen zu retten. Das muss wahrscheinlich so sein.

Oder wissen Sie einen anderen Ausweg? Es gibt keine ZURÜCK-Taste,

kein Zurück zur Natur. Also setzt man sich die molekulare Brille

auf die Nase und liest die Milliarden Buchstaben des Genoms

eines Grashalms, in acht Halmen sind so viele Buchstaben enthalten wie in sämtlichen Büchern, die je geschrieben wurden.

Und wenn Ihnen etwas nicht passt, nehmen Sie einfach die Genschere. Ich gehöre zu denen, die alt auf die Welt gekommen sind.

Für mich sollte die Natur immer schön und schrecklich sein,

und ein Eichelhäher im Gras ist ein welthistorischer Wendepunkt,

wenn man es will. Dreams are good, mailt mir John, for me

at least, because they are proof of sleep. Ich stehe gut mit Gras.

Vielleicht gelingt es mir doch noch mal, einen einzigen Halm

zu beschreiben. »Doch wenn es einem Enzian gelingt, den Kopf zu

erheben und zu blühen, so ist in ihm der ganze tiefe Frühlingshimmel

eingefangen«, schreibt der Dichter von Mein Karst, Scipio Slataper.

Hier blüht plötzlich ein Stiefmütterchen, und ich frage mich,

wer welches Netzwerk geschaltet hat, damit es hier aufblüht,

und wer ihm diesen furchtbaren Namen gegeben hat.

Ich werde es bei Gelegenheit ausgraben und in der Stadt

auf eine Verkehrsinsel pflanzen, wo es sich selbstverwirklichen kann,

angeschaut von Denkern ohne festen Wohnsitz.