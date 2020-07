An einem der längsten Tage des Jahres

träumte ich von einer Talkshow im Fernsehen,

deren Gäste ausschließlich Schildkröten waren.

Zuerst die Nachrichten, ganz normal, 20 Uhr,

mit Jan Hofer und Marietta Slomka,

die sich gegenseitig ins Wort fielen und schubsten,

und sich gegenseitig das Mikro aus der Hand rissen,

sodass Susanne Daubner beenden musste,

dann das Wetter mit Plöger, der vor Lachen

keinen einzigen Satz zu Ende sprechen konnte

und wie närrisch die Wetterkarte traktierte,

und schließlich Anne Will vor sechs Schildkröten,

alle mit Mundschutz und im Sicherheitsabstand,

die über Präsident Trump redeten, als sei der

noch am Leben. Eine der Schildkröten begann

jeden Satz mit: Wenn ich an Lincoln denke,

kam aber nicht weiter, Jan Hofer schenkte Wasser aus,

das er den Schildkröten über den Kopf goss,

und eine weibliche Schildkröte wollte für alte Möhren

eine Abfallprämie. Besonders eindrücklich war ein Tier,

das eine volle Stunde für seine Vorstellung brauchte.

Es war aus dem Zoo von Prag angereist, kannte noch

den Kaiser und Kafka und hatte lange im Untergrund

gelebt. Frau Will pochte immer auf ihre Uhr,

weil ihr die Zeit weglief, aber die Schildkröte war blind

und taub und nicht zu bremsen. Um vier in der Früh

wachte ich auf, an Schlaf war nicht mehr zu denken.