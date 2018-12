Wussten Sie, dass die Qualität von Kaschmir-Wolle davon abhängt, wie fein und lang das Unterhaar der Ziege ist? War Ihnen bekannt, dass Garn von weißen Kaschmir-Ziegen am wertvollsten ist? Und hatten Sie schon mal gelesen, dass jede italienische Kaschmir-Spinnerei ihr eigenes Familienrezept hat für die Reinigung des Ziegenflaums von Sand und Wollfett? Sie merken: Kaschmir ist eine Wissenschaft für sich. Darum zwei gute Tipps für die Suche nach hochwertigen Kaschmir-Produkten: Erstens können Sie hier fünf Qualitätsmerkmale für Kaschmir nachlesen. Und zweitens sollten Sie an unserer heutigen Verlosung teilnehmen. Weil der Zopfstrick-Schal und die Zopfstrick-Mütze der Insigne-Kollektion von Barbara Lohmann, aus allerbester Kaschmir-Wolle gefertigt werden und obendrein noch »Made in Italy« sind.

