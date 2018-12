9. Dezember: Christbaumschmuck von Swarovski

Eine der besten Zeitmaschinen, die uns zur Verfügung steht, ist der Christbaumschmuck. Ein Blick darauf genügt und man fühlt sich schlagartig in die Zeit der Kindheit zurückversetzt, erinnert sich an Blicke durchs Schlüsselloch und das ungeduldige, sehnsüchtige Warten aufs Christkind. Oft hat Weihnachtsbaumschmuck in Familien den Stellenwert von Erbstücken, die seit Jahrzehnten gut behütet werden. Wir möchten in Ihrer Familie eine neue Weihnachtstradition zu starten – mit zehn Christbaum­anhängern von Atelier ­Swarovski Home, ­entworfen von Star-Architekt Daniel ­Libeskind. An einem roten Satinband hängt ein Ornament, in dessen Innerem ein mattiert eingravierter Stern glänzt.



