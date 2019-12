23. Dezember: eine Lederjacke von Belstaff

Das Siegel »ein echter Klassiker« wird manchmal etwas vorschnell vergeben. Wenn man sich seit 50 Jahren bewährt hat, ist es aber sicher gerechtfertigt: Die Lederjacke »Gangster« wurde von Belstaff schon im Jahr 1969 vorgestellt – und im Jahr 2019 verlosen wir ein Exemplar in unserem Adventskalender. Die cognacbraune Bikerjacke ist aus geöltem, handgewachstem Leder, mit elastischen Seiteneinsätzen und einem mittige Reißverschluss. Dazu kommt das charakteristische karierte Belstaff Futter aus Baumwolltwill, die Kragenlasche mit Schnalle und der Phönix-Lederaufnäher am linken Ärmel. Moderner britischer Stil wie ihn die Firma Belstaff seit 1924 herstellt, noch so ein Klassiker.

Bitte beachten Sie: Wir verlosen die Jacke in Größe M (38 / IT48). Andere Größen stehen in diesem Fall ausnahmsweise nicht zur Verfügung.