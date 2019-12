Weihnachten: Ring von Fope

Sich kostbare Ringe nur an den Finger stecken zu lassen, wenn jemand einen um die Hand anhält: Was für eine aus der Zeit gefallene Idee! Moderne Menschen können sich schließlich selbst beschenken und ihr Glück in die eigene Hand nehmen. Zum Beispiel, in dem sie an unserer heutigen Verlosung teilnehmen. Der Ring von Fope wurde aus 18 Karat poliertem Gelbgold gefertigt, das runde Detail besteht aus echten Brillanten. Wie alle Schmuckstücke aus der Prima Kollektion schmiegen sich die beweglichen Gliedern des Rings perfekt um den Finger. Damit Sie sich an Weihnachten nicht zu sehr stressen müssen, haben Sie die drei Festtage Zeit, um an der Verlosung teilzunehmen. Wenn das kein zweiter Grund zu feiern ist.