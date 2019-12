Gerüchte über Schlafzimmer-Vorlieben eines europäischen Königshauses? Stehen sonst eher in der Klatschpresse, aber heute wollen wir mal mitspekulieren. Also: Wir sind uns ziemlich sicher, dass in den Betten der schwedischen Königsfamilie... sehr gut geschlafen wird. Darum spricht es für die Firma Hästens, dass sie seit dem Jahr 1952 schwedischer Hoflieferant ist. Wir verlosen heute Bettwäsche aus der Designerkollektion von Hästens, genauer gesagt die Variante »Daisy Iris« aus der »Iris Collection by Lars Nilsson«. Die möchte in zu 100 Prozent gekämmtem Baumwollsatin ein Gefühl der Leichtigkeit vermitteln und so die Schlafqualität verbessern. Lars Nilsson ließ sich beim Design von englischen Gärten inspirieren und beschreibt seine Bettwäsche als »zeitlos, elegant, verträumt«. Gerne hätten wir noch eine Stellungnahme vom König dazu gehört, aber wir haben uns nicht getraut anzurufen.