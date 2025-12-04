In Südtirol erwarten Winterurlauber nicht nur 1269 Pistenkilometer, Kultur, gutes Essen und spannende Städte, sondern auch die dazu passenden Unterkünfte – von der Ferienwohnung auf dem Bauernhof bis zum Wellness-Hotel. Buchen können Sie diese bequem über »Booking Südtirol«, dem offiziellen Buchungsportal des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes, für den wir heute einen Gutschein im Wert von 1000 Euro verlosen. Wo und in welcher Unterkunft Sie übernachten möchten, können Sie selbst entscheiden.
5. Dezember: Gutschein für »Booking Südtirol«
Ob Wintersport oder Wellness: Hinter dem heutigen Türchen verbirgt sich ein Gutschein im Wert von 1000 Euro für Unterkünfte in Südtirol.
In Südtirol erwarten Winterurlauber nicht nur 1269 Pistenkilometer, Kultur, gutes Essen und spannende Städte, sondern auch die dazu passenden Unterkünfte – von der Ferienwohnung auf dem Bauernhof bis zum Wellness-Hotel. Buchen können Sie diese bequem über »Booking Südtirol«, dem offiziellen Buchungsportal des Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverbandes, für den wir heute einen Gutschein im Wert von 1000 Euro verlosen. Wo und in welcher Unterkunft Sie übernachten möchten, können Sie selbst entscheiden.