4. Dezember: Halskette von Konterfey
Ihre Liebsten immer bei sich tragen können Sie mit diesem Gewinn: einem personalisierten Anhänger in Form eines Scherenschnitts.
Ob Partnerin, Kind oder geliebter Vierbeiner: Die Künstlerin Harriet Bosse, Gründerin von Konterfey, entwirft nach Ihrer Bildvorlage einen Scherenschnitt, anschließend sägt ein Goldschmied diese Silhouette wahlweise aus 14- oder 18-karätigem, recyceltem Gold aus. Alle Anhänger werden in Deutschland handgefertigt.