Ein Hotel als Abenteuerspielplatz

Im »Spielzimmer« steht eine Autorennbahn für Erwachsene, in der »Traumfabrik« eine DVD-Auswahl und im »Land und Meer«-Zimmer ein Buddelschiﬀ: Im Boutiquehotel Lösch in Hornbach lieferten Verwandte und Freunde der Inhaber Christiane und Edelbert Lösch Einrichtungsideen für die Zimmer. Wir verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen inkl. Frühstücksbuﬀet, zwei abendlichen Menüs, Nutzung des Wellnessbereichs, VIP-Shopping-Pässen für das Zweibrücken Fashion Outlet sowie einer Anfahrtspauschale von 200 Euro.