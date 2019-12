19. Dezember: Travel-Set von Karl Lagerfeld

Mit Karl Lagerfeld ist Anfang des Jahres der letzte große Designer gestorben, monatelang wurde um ihn getrauert. Was über diesen Verlust für die Modewelt am besten hinwegtröstet: So ganz aus der Welt ist Lagerfeld nicht. Geblieben sind seine Katze Choupette, eine Sammlung unvergesslicher Aphorismen und all die Entwürfe. Wer den Namen Lagerfeld in Ehren halten möchte, kann einfach an unserer heutigen Verlosung teilnehmen, und ihn dann mit etwas Glück bald durch die Welt rollen. Im Adventskalender befindet sich ein Travel-Set des Labels KARL LAGERFELD. Der Trolley aus beschichtetem Canvas bietet viel Platz, in den Reißverschlussfächern lässt sich sogar Chaos prima ordnen. Für Bücher, Kaugummis, Lippenpflegestifte und andere überlebenswichtige Dinge eignet sich der passende Weekender, den es ebenfalls zu gewinnen gibt. Was es auf sich hat mit dem Schriftzug »21 Rue St-Guillaume«? Dort liegt der Firmensitz der Eigenmarke Karl Lagerfeld. Noch etwas, das der große Designer zurückgelassen hast.