Endlich Platz in der Handtasche

Nie mehr Platzprobleme in der Handtasche: Die hochwertige »Werkzeugtasche« aus Juchtenleder überzeugt mit einem großzügigen Innenfach samt Reißverschluss sowie einem praktischen Außenfach. Laptop, Einkäufe, Alltagsutensilien – es passt alles hinein, was man unterwegs so braucht. Wir verlosen ein Exemplar dieser Unisex-Tasche der Wiener Marke Ludwig Reiter. Für alle, die Tradition wertschätzen und zeitloses Design lieben.