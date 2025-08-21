Zum Hauptinhalt springen

Endlich Platz in der Handtasche

Zeitloses Design trifft auf Wiener Handwerkskunst. Und Sie können die hochwertige »Werkzeugtasche« aus Juchtenleder gewinnen.

    Illustration: Hannah Dusch

    Nie mehr Platzprobleme in der Handtasche: Die hochwertige »Werkzeugtasche« aus Juchtenleder überzeugt mit einem großzügigen Innenfach samt Reißverschluss sowie einem praktischen Außenfach. Laptop, Einkäufe, Alltagsutensilien – es passt alles hinein, was man unterwegs so braucht. Wir verlosen ein Exemplar dieser Unisex-Tasche der Wiener Marke Ludwig Reiter. Für alle, die Tradition wertschätzen und zeitloses Design lieben.