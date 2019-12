14. Dezember: Folding Bike von MINI

Gibt es einen passenderen Gewinn für moderne Menschen, die immer in Bewegung sind, als ein Fahrrad to go? Eines, das man überall hin mitnehmen kann und mit dem man also statt nur den vierzig-Kilometer-Radius um das eigene Zuhause gleich die ganze Welt entdecken kann. Wir glauben nicht, und verlosen heute deshalb das MINI Folding Bike. Anders als to-go-Kaffeebecher ist es absolut ökologisch. Anders als Ikeaschränke lässt es sich wirklich leicht aufbauen und abbauen – nur ein paar Sekunden, wenige Handgriffe, und schwups, ist der Aluminiumrahmen zusammengeklappt. Die elf Kilo passen in den Kofferraum, die Gepäckablage der Bahn oder lassen sich in einer Tasche auf der Schulter tragen. Außerdem verfügt das Folding Bike über einen gepolsterten Ledersattel, acht Gänge und zehn Zoll – mehr als genug, um die Welt zu erkunden.

