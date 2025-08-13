Sehenswerte Zeitreise

Eine Erbschaft bringt vier Fremde dazu, einer mysteriösen Familiengeschichte nachzugehen – in verwobenen Zeitsträngen im Paris des endenden 19. Jahrhunderts und im heutigen Frankreich. Das sind die Komponenten des sehenswerten Spielfilms Die Farben der Zeit (Kinostart am 14. August). Erbschaft und Zeitreise können wir Ihnen nicht anbieten, aber Sie können eine Paris-Reise gewinnen: Sie fliegen mit einer Begleitperson mit Air France nach Paris, zwei Übernachtungen sind inklusive.