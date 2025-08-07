Zum Hauptinhalt springen

Blaues Wunder

Gewinnen Sie zwei Tage Auszeit im Wellness-und Genusshotel »Der Eisvogel« an der Donau, inklusive Verwöhnpension und Massage.

    Wer schon mal einen Eisvogel vor sich hatte, weiß um den Zauber dieser Tiere. Mit seinem blaugrün schimmernden Gefieder wirkt er wie aus einer anderen Welt. Das Wellness- und Genusshotel »Der Eisvogel« wiederum liegt zwischen Ingolstadt und Regensburg und ist umgeben von Donauauen und der Holledau – grünen Gefilden, wie sie der Eisvogel bevorzugt. Wir verlosen diese Woche zwei Übernachtungen im Doppelzimmer, mit Rückenmassage, Verwöhnpension und einem Fahrtkostenzuschuss.