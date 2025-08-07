Blaues Wunder

Wer schon mal einen Eisvogel vor sich hatte, weiß um den Zauber dieser Tiere. Mit seinem blaugrün schimmernden Gefieder wirkt er wie aus einer anderen Welt. Das Wellness- und Genusshotel »Der Eisvogel« wiederum liegt zwischen Ingolstadt und Regensburg und ist umgeben von Donauauen und der Holledau – grünen Gefilden, wie sie der Eisvogel bevorzugt. Wir verlosen diese Woche zwei Übernachtungen im Doppelzimmer, mit Rückenmassage, Verwöhnpension und einem Fahrtkostenzuschuss.