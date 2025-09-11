Vor rund 100 Jahren begannen Radrennfahrer damit, sich Brillen aufzusetzen, um ihre Augen vor der Sonne zu schützen. Sie nutzten ausrangierte Fliegerbrillen mit dunklen Gläsern an dicken Lederbändern. Seitdem hat sich einiges getan. Wir verlosen diese Woche ein Set aus vier Sportbrillen der Marke 100% – eine für jede Jahreszeit und damit die richtige für alle Lichtverhältnisse. Obendrauf gibt es noch eine Skibrille.
Gläser für alle Fälle
Ob grelle Sommersonne oder grauer Winterhimmel: Wir verlosen für jede Jahreszeit die passende Sportbrille.