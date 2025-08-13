In Toledo treiben lassen

Madrid, die Hauptstadt von Spanien? Das war nicht immer so. Einst hatte die etwas südlicher gelegene Stadt Toledo diesen Titel. Hier lebten Christen, Juden und Muslime auf engstem Raum zusammen, Menschen wuselten umher, die Kultur blühte. Die Gassen der auf einem Hügel angelegten Stadt sind auch heute noch wuselig, obwohl König Philipp II. ihr 1561 den Hauptstadtstatus entzog. Es sind jetzt vor allem Touristengruppen aus aller Welt, die sich die steilen Straßen hinauf- und hinunterschieben, um muslimische Architektur, das jüdische Viertel oder den Alcázar, die Stadtfestung, zu sehen.

Wer davon eine Pause braucht, freut sich, ein Zimmer im »Hotel Áurea« gebucht zu haben. In einer Gasse am Fuße der Kathedrale gelegen ist man hier ganz schnell fern des Trubels. Das Hotel ist in einem traditionellen toledanischen Haus untergebracht, das sich um einen idyllischen Innenhof anordnet. Die Geschichte der Stadt, die heute immerhin die Hauptstadt der Region Kastilien-La Mancha ist, ist hier nicht nur in der Architektur und den massiven Mauern sichtbar. In einem der Zimmer wurden im Zuge von Renovierungsarbeiten alte Wandmalereien entdeckt, die man besichtigen kann, sofern das Zimmer nicht belegt ist.

Wer nun schon für das kommende Jahr plant: Zwischen Mai und Juni gibt es immer ein Wochenende der offenen Patios. Viele Häuser öffnen dann ihre Türen und geben Einblicke in die oft kunstvoll gestalteten und mit Pflanzen geschmückten Innenhöfe.

Áurea Toledo, Bajada Pozo Amargo 7, 45002 Toledo

Spanien, Tel. 0034/825 76 19 10

DZ ab 78 Euro/Nacht.

eurostarshotels.de/aurea-toledo.html

