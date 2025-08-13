Pasta mit Sommerlaune

»Zucchini sind vom Geschmack her nicht das intensivste Gemüse im Sommer. Das Braten oder Grillen fördert die geschmackliche Wahrnehmung. Miso und Anchovis bringen noch den letzten Umami-Kick.«

Zucchini-Pasta mit Pistazien und Burrata

Zutaten: Für 4 Personen 4 Zucchini Zucchini

Salz

100 ml Olivenöl Öl

500 g Spaghetti (oder Ähnliches wie Linguine) Spaghetti, Linguine

3 Knoblauchzehen Knoblauch

4 Anchovis-Filets Anchovis

2-4 Peperoncini (getrocknete) Peperoncini 1 EL helle Misopaste Miso

1 Handvoll Pistazien (geröstet und gesalzen Pistazien

schwarzer Pfeffer (aus der Mühle) Pfeffer

1 Bund Basilikum Basilikum

50 g Parmesan (fein gerieben) Parmesan, Käse

1 Bio-Zitrone (fein gerieben) Zitrone

200 g Burrata Burrata, Käse

Zucchini mit der Schale grob raspeln (etwa auf einer Vierkantreibe) oder in kleinere Stücke schneiden. Mit etwa 1 gestrichenen TL Salz gut mischen und für eine halbe Stunde stehen lassen. Dabei bildet sich Zucchiniwasser. Zucchiniraspeln oder -stücke in ein Tuch oder Sieb geben und gut auspressen. Zucchiniwasser auffangen und beiseitestellen.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zucchini darin goldbraun anbraten. Parallel die Nudeln al dente kochen. Nudelwasser auffangen. Zu den Zucchini gehackten Knoblauch, Anchovis-Filets, zerbröselte Peperoncini, Misopaste und grob gestoßene Pistazien hinzufügen.

Nun die Nudeln in die Pfanne geben, mit etwas Nudel- und Zucchiniwasser ablöschen und schwenken. Schließlich mit Pfeffer, grob geschnittenem Basilikum, Parmesan sowie Saft und Abrieb einer Zitrone abschmecken. Auf Teller verteilen und mit etwas gezupfter Burrata garnieren.