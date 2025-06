Zauberhafte Zucchini

»Zucchinipflanzen im Garten sind sehr ergiebig. Gut so: Man kann damit vieles kreieren – etwa diese leichte, aber hoch aromatische Sauce, die nicht nur zu Fleisch und Fisch köstlich schmeckt, sondern hier auch zu gebackenen Zucchinischeiben wärmstens empfohlen wird.«

Zucchini mit Joghurt und Kräutern



Zutaten: Für 4 Personen Für die Sauce

1 Zucchini (ca. 250 g) Zucchini

Salz

1 Bund Kräuter (etwa Schnittlauch, Kerbel, Koriander, Estragon) Kraut, Schnittlauch, Kerbel, Koriander, Estragon

1 kleine Knoblauchzehe Knoblauch

150 g Naturjoghurt Joghurt

1 Bio-Zitrone (Schale) Zitrone Für die gebackenen Zucchini

4 Zucchini (mittelgroß)

Zucchini

2 Eier Ei

Salz

Koriandersaat oder Pfeffer aus der Mühle Koriander, Pfeffer

70 g Mehl

70 g Semmelbrösel Semmel, Brösel

40 g Parmesan (gerieben) Parmesan

6 EL Öl

Für die Sauce Zucchini in grobe Stücke schneiden und in leicht gesalzenem Wasser etwa 5 Minuten weich kochen. Gut abtropfen und abkühlen lassen. Kräuter und Knoblauch fein hacken, mit Zucchini und Joghurt in einen Standmixer geben. Sehr fein mixen, mit Salz und Zitronenschale abschmecken. Sauce kalt stellen.

Die mittelgroßen Zucchini in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden. Eier in einem tiefen Teller verquirlen, mit Salz und Koriandersaat würzen. In einen weiteren tiefen Teller das Mehl, in einen anderen die Semmelbrösel geben. Das Mehl mit dem Parmesan mischen. Die Zucchinischeiben nacheinander zuerst im Mehl-Mix, dann im Ei und schließlich in den Semmelbröseln wenden. Nun in einer Pfanne in Öl ausbacken und danach auf Küchen­papier abtropfen lassen. Die gebackenen Zucchini vor dem Servieren eventuell noch kurz in den heißen Ofen geben. Mit der Sauce servieren, die am besten immer ganz frisch zubereitet wird.