Geschenk aus zweiter Hand

»Neulich habe ich zum Geburtstag eines guten Freundes extra ein Buch im Buchladen bestellt und gekauft. Ich denke, es wird ihm sehr gefallen. Da es bis zum Geburtstag noch zwei Wochen sind und mich das Buch selber interessiert, möchte ich es gern vorher lesen. Ist es in Ordnung, ein gebrauchtes Buch zu verschenken? Ich persönlich hätte damit überhaupt kein Problem, da ich selbst gerne und bewusst gebrauchte Sachen kaufe oder Bücher in der Bücherei ausleihe. Aber ich weiß auch, dass manche Menschen das nicht so mögen und auf den Geruch und die Haptik neuer Bücher stehen.« Isabella K., per Mail



Es ist grundsätzlich nichts Schlechtes, wenn einem jemand etwas aus dem eigenen Besitz schenkt, ein schon lange in Ehren gehaltenes Buch zum Beispiel. Oder wenn sich so eine Übergabe aus dem Moment ergibt. Man steht gemeinsam vorm Buchregal, studiert die Titel, und dann zieht der Besitzer ein Exemplar heraus und sagt, das musst du lesen, schenke ich dir!

In Ihrem Fall ist die Lage allerdings ein bisschen anders. Sie haben das Buch extra für diesen Freund besorgt, in der Annahme, es werde ihm gefallen, und haben auch, so verstehe ich Ihre Frage, kein rundum gutes Gefühl dabei, es vor dem Verschenken noch schnell selbst zu lesen. Natürlich liest man nichts aus einem Buch heraus, es wird nach Ihrer Gastlektüre genauso vollständig sein wie vorher, es geht hier also, anders als etwa bei einer Pralinenschachtel, die man vor der Übergabe schnell noch halb leer isst, um etwas Ideelles. Und da denke ich, dass Sie dem Gefühl, das Sie hierher schreiben ließ, vertrauen können. Besonders fein wäre es nicht, sich ein Geschenk an jemanden vorher kurz selbst geschenkt zu haben. Es entwertet den ohnehin ideellen Wert, denn es geht hier ja weniger um den Preis, den so ein Buch kostet, als um die schöne soziale Sitte, einander mit kleinen Gaben seine Zuneigung zu zeigen. Wenn Sie es ihm bereits gelesen übergeben, hätten Sie sich, ehrlich gesagt, die Mühe sparen können, es eigens für den Freund zu besorgen. Dann hätte es irgendetwas, das Sie eh schon ­irgendwo herumliegen haben, auch getan. Schleife drum, fertig.

Insofern möchte ich Ihnen, falls es nicht schon zu spät ist, davon abraten, dieses Buch vor der Übergabe zu lesen, zumindest dieses eine Exemplar. Kaufen Sie es sich doch auch. Oder leihen Sie es sich, nachdem Ihr Freund es gelesen hat.