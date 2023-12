Verhunzte Geschenke

»Meine sehr nette Nachbarin beglückt uns immer wieder mit Stücken selbst gebackener Kuchen und Torten. Diese sind ­bestimmt köstlich, und sie ist stolz auf ihre Kreationen. Nur: Sie hat einen Hund, und ich weiß, dass sie sich nach engem Umgang mit ihm nicht jedes Mal die Hände wäscht. Deshalb will ich ihre Gaben nicht essen. Immer wieder bringt sie ­Stücke, obwohl ich ihr erkläre, dass ich nichts Süßes mag (was stimmt). Wegwerfen will ich die Teilchen aber auch nicht, so erbarmt sich halt mein Mann und isst sie auf. Wie bringe ich ihr bei, dass wir ihre Kuchen nicht wollen, ohne sie zu verletzen?« Anonym, per Mail

Ich denke, Sie haben alles versucht. Damit meine ich: Sie haben es ihr ja schon gesagt. Andere Methoden, es ihr mitzuteilen, fallen mir nicht ein, jedenfalls keine, die nicht wahnsinnig kompliziert oder illegal wären. Es käme mir zum Beispiel übertrieben vor, Sie würden wegen dieser Sache extra umziehen. Genauso wenig möchte man Ihnen dazu raten, die Dame irgendwie aus dem Weg räumen zu lassen, obwohl das in einem Vorabend-Krimi ein hübsches Motiv wäre (»Herr Inspektor, immer diese Kuchen … Wir hatten keine andere Wahl«). Sie haben es ihr gesagt, die Nachbarin lässt sich davon aber nicht beirren.

Man muss das vielleicht einmal aus ihrer Sicht betrachten: Offenbar leben in ihrem Haushalt zu wenige Abnehmer für all ihre selbst gebackenen Kreationen. Und niemand möchte einen Kuchen oder eine Torte ganz allein aufessen, beziehungs­weise selbst wenn es ein solches Verlangen gäbe, so gibt es doch auch die Vernunft, die einen ermahnt, dies nicht zu tun. So ist es auch zu ihrem eigenen Besten und Schutz, dass Ihre Nachbarin Ihnen regelmäßig frisch ­Gebackenes vorbeibringt. Sie tun ihr also etwas Gutes, indem Sie die Kuchenstücke weiterhin annehmen. Und die Nachbarin freut sich und muss nicht traurig sein. Dass Ihr Mann die Stücke dann höflicherweise verzehrt, ist vielleicht gar nicht nötig. Natürlich ist es schade, Nahrungsmittel wegzuschmeißen, aber ist es nicht ebenso schade, wenn sich jemand, nur um dies zu verhindern, eine Wampe anfrisst?

Was die Tatsache angeht, dass die Frau sich zwischen dem Streicheln ihres Hundes und dem Backen ihres Kuchens offenbar nicht die Hände wäscht, möchte ich Sie beruhigen. Toll ist es nicht, aber eventuelle Bakterien würden die Ofenhitze nicht über­leben. Essen müssen Sie die Teilchen ­natürlich trotzdem nicht.