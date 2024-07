Man ist schließlich zum Vergnügen hier

In der Lobby riecht es nach Popcorn, aus der Riesenrutsche links der Rezeption purzeln quiekende Kinder. Wer sich in das »Liseberg Grand Curiosa Hotel« einbucht, ist schließlich zum Vergnügen hier. Liseberg ist der größte Freizeitpark Skandinaviens. Er liegt in der schwedischen Hafenstadt Göteborg, in Innenstadtnähe. Im vorigen Jahr feierte der Park sein hundertjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gab es nicht nur eine neue Berg- und Talbahn, sondern auch dieses Hotel.

Mit seiner strengen Fassade wirkt es von außen wie ein ehrwürdiges Grandhotel. Innen ist es eher eine Wundertüte: Gigantische Ming-Vasen dienen als Raumteiler, bemalte Reispapierschirme hängen von der Decke, im Wintergarten dreht sich ein historisches Kinderkarussell.

Das »Grand Curiosa« ist auf Familien spezialisiert. Die meisten Zimmer haben fünf Betten: ein Doppelbett für die Großen und einen Alkoven mit Stock- und Ausziehbett. Die Einrichtung: Jules Verne meets Madame Butterfly. Jedoch so, dass sich auch Menschen ohne Nachwuchs wohlfühlen. Sobald man die Vorhänge zurückzieht, wird man ohnehin selbst zum Kind: Da saust die Achterbahn vorbei, schaukelt ein Riesenpendel Fahrgäste in mehr als 40 Meter Höhe, glitzern im Winter Tausende Lichter. Im Sommer blühen ebenso viele Blumen. Auch das Frühstücksbuffet ist eine Art Vergnügungspark: Porridge, Sill (eingelegter Hering) und Brot, dunkel wie Schokolade. Dazwischen Kinder in Schlafanzügen und Gummistiefeln. Wer Marshmallows ins Müsli will, muss schnell sein.

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Herman Lindholms torg 1,

412 63 Göteborg, Schweden

Tel. 0046/31 400 100,

DZ ab 155 Euro / Nacht inkl. Frühstück, jede weitere Person ca. 20 Euro extra.