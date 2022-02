Ein Bett im Schloss

Die Schlossherrin wirkt, als habe sie eben ihre Gummistiefel abgestreift und sich nur schnell die Hände gewaschen, um ihre Gäste zu empfangen. Wer dachte, dass es eine gewisse Hybris brauche, um unter meterhohen Decken zu wohnen und morgens am Fenster stehend über Ländereien zu blicken, hat sich geirrt.

Extrem selbstbewusst gibt sich im »Château de la Lucazière« nur die 19-jährige Katze Chelsea, die auf den Stufen vorm Eingang liegt, als gehöre ihr der ganze Bums. Gekauft hat das Schloss aber die Engländerin Anita Harvey, neun Jahre ist das her. Seitdem hat sie das Dach erneuern lassen und einen Raum nach dem anderen hergerichtet, fünf sind es inzwischen und zwei Cottages samt beheizbarem Pool. 160 Hektar Wiesen und Wald umgeben die alten Mauern, deren Geschichte bis ins Mittelalter zurückreicht. Schwarzweiß-Fotografien im Eingangsbereich erinnern an die Familien, die hier einst lebten, ansonsten hat Anita Harvey viel Platz für neue Geschichten gelassen. Wenige Möbel stehen in den Zimmern und Fluren, mal verziert eine Tapete eine Wand, ein dekorativer Überwurf ein Bett. In der ersten Etage hat Harvey eine Bibliothek eingerichtet, die mit ihren dunklen Regalen und Buchrücken aussieht wie ein Raum aus dem Detektivspiel Cluedo.

Foto: privat

Bliebe einem nur die Zeit, hier zu ver­sacken! Im Weiher zu angeln, unter Kastanien zu sitzen und Harveys Pferden beim Grasen zuzusehen. Die Katze scheint die Aufregung nicht zu verstehen, sie gähnt: Ist schön hier, ja, komm halt wieder.

Château de la Lucazière

La Lucazière

72140 Mont-Saint-Jean

Frankreich

DZ ab 110 Euro/Nacht inkl. Frühstück