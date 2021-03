Name im Handy: Schatzi

Beziehungsstatus: Verheiratet seit 25 Jahren, hurra!

Letzte SMS: Juhu! Ich habe unser Lieblingsbrot gekauft

Wo kennengelernt: Kirchweih

Grösste Sorge: Dass sich irgendetwas ändert



Name im Handy: Prof. Dr. Claudia Berger

Beziehungsstatus: Vielversprechend

Wo kennengelernt: http://www.elitepartner.de

Letzte SMS: Es war ein wundervoller Abend. Eine Jahrhundertaufführung! Froh und dankbar müssen wir sein, dass wir so etwas ­erleben durften.

Grösste Sorge: Keine Einigung auf Ehevertrag

Name im Handy: Typ aus P1

Beziehungsstatus: Unklar

Wo kennengelernt: Unklar (evt. P1)

Letzte SMS: Hallo?

Grösste Sorge: Unklar (evt. Beziehung)

Name im Handy: Sssstefi

Beziehungsstatus: Siehe Typ aus P1

Wo kennengelernt: Siehe Typ aus P1

Letzte SMS: Auberginen-Emoji

Grösste Sorge: Verdammt, wo ist das Aspirin?

Name im Handy: IT-Team Frank

Beziehungsstatus: Firmenfeier-Fehltritt

Wo kennengelernt: Raum B 3.184

Letzte SMS: doch, ich fand's auch schön

Grösste Sorge: Wenn ich mich jetzt mit dem WLAN-Problem melde, führt das bei ihm zu falschen Hoffnungen?

Name im Handy: Cringelord

Beziehungsstatus: Rein virtuelle Beziehung

Wo kennengelernt: forum.worldofplayers.de

Letzte SMS: Hast du noch 2 guns für Level 17

Grösste Sorge: Tageslicht

Name im Handy: Ex

Beziehungsstatus: Absolut vorbei

Wo kennengelernt: Verdrängt

Letzte SMS: frag den Anwalt

Grösste Sorge: Zufälliges Wiedersehen

Name im Handy: Elfengöttin

Beziehungsstatus: Seelenpartner

Wo kennengelernt: Esoteriktage, Messe Riem

Letzte SMS: Einhornfoto

Grösste Sorge: Schlechte Energieströme

Name im Handy: Lisa mit Pudel

Beziehungsstatus: Vorsichtiges Beschnüffeln

Wo kennengelernt: Auf der Hundewiese

Letzte SMS: Hunde-Emoji + Herz-Emoji + Lach-Emoji

Grösste Sorge: Wird der Vermieter einen zweiten Hund akzeptieren?

Name im Handy: Paul (Gips)

Beziehungsstatus: Viel zusammen durchgemacht

Wo kennengelernt: Im Krankenhaus

Letzte SMS: Viel Spaß, Liebling, Helm nicht vergessen ;-)

Grösste Sorge: Dass den Kindern so was auch mal passiert

