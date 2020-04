Auf dem Sofa um die Welt

Paris

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4oa30g40 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Die fabelhafte Welt der Amélie, 2001.

Regie: Jean-Pierre Jeunet

Die ganze Stadt ein einziger nostalgischer Jahrmarkt, kleine Gassen, sanfte Hügel, verwunschene Gärten. Wer diesem Film abnimmt, dass Paris so aussieht, hat fast Glück, dass er sich die schöne Illusion gerade nicht durch einen Besuch kaputtmachen kann.

O-Ton: »In diesem Augenblick ist alles perfekt. Die Weichheit des Lichts, dieser feine Duft, die ruhige Atmosphäre der Stadt. Sie atmet tief ein, und das Leben erscheint ihr so einfach, so klar, dass sie eine Anwandlung von Liebe überkommt und das Verlangen der gesamten Menschheit zu helfen.«

London

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4oagurn0 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Notting Hill, 1999

Regie: Roger Michell

Bevor die astronomischen Immobilienpreise London endgültig aus dem Gleichgewicht gebracht haben, gab es solche Ecken wirklich mal: kleine Buchläden, charmante Straßenmärkte, schmale Reihenhäuser in Bestlage, in denen ganz normale Leute lebten. Schon vor 20 Jahren verklärte dieser Film London, heute wirkt die Stadt darin fast wie von einem irren Fantasten ausgedacht.

O-Ton: „Irgendetwas stimmt mit dem Joghurt nicht.“ – „Das ist kein Joghurt, das ist Majonaise.“

Brügge

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4oaulph0 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Brügge sehen und sterben, 2008

Regie: Martin McDonagh

Colin Farrell und Brendan Gleeson spielen sich durch eine sehr amüsante Gangster-Story, aber der Überraschungsheld dieses Films war Brügge. Wer bitte wusste vorher, was für eine wunderschöne, malerische kleine Stadt das ist? Ein Film wie ein Spaziergang am Kanalufer.

O-Ton: »Vielleicht ist genau das die Hölle – den Rest der Ewigkeit im beschissenen Brügge zu verbringen.« Und jeder Zuschauer denkt: Würde ich sofort machen.

Tokio

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4ob1h300 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Lost in Translation, 2003

Regie: Sofia Coppola

Auch wenn die Hauptfiguren sich im riesigen, fremden Tokio verloren fühlen, es darf doch angenommen werden, dass der Film die Zahl der Touristen aus dem Westen gesteigert hat. So vielschichtig, so aufregend ist selten eine Großstadt dargestellt worden – gerade weil sie in jeder Szene den Eindruck erweckt, voller überfordernder Eindrücke zu stecken.

O-Ton: »Ich plane einen Gefängnisausbruch! Zuerst müssen wir raus aus dieser Bar, dann raus aus diesem Hotel, raus aus der Stadt und raus aus dem Land! Sind Sie dabei?« Und natürlich ist der Ausbruch eine einzige große Entdeckungsreise.

New York

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4ob5u1t0 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Manhattan, 1979

Regie: Woody Allen

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4ob612u0 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Harry & Sally, 1989

Regie: Rob Reiner

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4ob64er0 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Susan verzweifelt gesucht, 1985

Regie: Susan Seidelman

Ob man mit Woody Allen durch den Central Park spaziert, mit Meg Ryan im Katz‘s Deli sitzt (der berühmte gespielte Orgasmus!) oder mit Madonna durch die verschwitzten Clubs der frühen 80er Jahre zieht – eine Reise nach New York lässt sich auf dem Sofa tatsächlich ganz gut ersetzen. (Und ja, schon klar, es gäbe noch ungefähr 17 weitere Filme, die diese Stadt ganz großartig in Szene setzen. Aber wir haben ja hier in diesem Internet auch nicht unbegrenzt Platz.)

O-Ton: »Ich will genau das, was sie hatte.« (Ältere Dame am Nachbartisch im Katz’s Deli)

Venedig

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4oberj30 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wenn die Gondeln Trauer tragen, 1973

Regie: Nicolas Roeg

Zugegeben, die Story um ein totes Kind und halluzinierende Eltern hat nicht viel von Urlaubsromantik. Und so richtig pittoresk kommt die Lagune in diesem legendären Horrorfilm auch nicht gerade rüber. Dafür aber touristenfrei. Und mal im Ernst, wer Venedig je in der Hochsaison erlebt hat, kann einer geisterhaft leeren Version durchaus was abgewinnen.

O-Ton: »Nichts ist, was es scheint.«

Rom

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4obh5o50 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

La Grande Bellezza, 2013

Regie: Paolo Sorrentino

Obwohl der Film, sagen wir, nicht allzu aufregend ist, hat er 2014 den Oscar als bester femdsprachiger Film bekommen. Vielleicht weil die Mitglieder der Academy einfach gern der dünnen Handlung entlang durch die Stadt spaziert sind, von der Fontana Paola über die Piazza Navona zu nen Caracalla-Thermen und zum Malteser-Priorat. Tutto bene.

O-Ton: »Reisen, da kriegt die Phantasie zu tun. Alles andere bringt nur Enttäuschungen.« (Zitat des Dichters Céline aus dem Vorspann)

München

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Youtube widerrufen und Seite neu laden doc-1e4obmc2p0 Externer Inhalt: Youtube Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Youtube blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Zur Sache Schätzchen, 1968

Regie: May Spils

Das SZ-Magazin entsteht in München, aber auch Münchner Redakteure müssen dieser Tage zu Hause bleiben. Wer eine Runde durch ein Schwabing drehen will, das es so leider eh nicht mehr gibt, liegt mit diesem Klassiker goldrichtig. Vom Uni-Viertel über die Ludwigsstraße bis zum Freibad, und das zusammen mit der jungen Uschi Glas und dem unfassbaren Werner Enke – da kann das heutige München kaum mithalten.

O-Ton: »Der alte Schwung ist hin.«