Von Mr. Burns über die Liebe lernen

Sie kann so groß sein, so aufregend. So schmerzvoll und so vereinnahmend. In zahllosen Liedern und Gedichten, Bühnenversen und Romanabsätzen haben Menschen schon versucht, die Liebe zu fassen zu bekommen. Im ersten Teil unseres Liebes-Spezials schreiben sechs Autorinnen und Autoren über die eine Stelle aus Musik, Film oder Literatur, in der das aus ihrer Sicht am besten gelungen ist. Zum zweiten Teil gelangen Sie hier.

Wer die Simpsons schaut, lernt Charles Montgomery Burns kennen als das reichste ­Oberarschloch überhaupt. Burns besitzt ein Atomkraftwerk, in dem er alle Mitarbeiter drangsaliert. Er nimmt einer ganzen Stadt per ausklappbarem Superschild das Sonnenlicht. Auf Zaungäste seines Mega-Anwesens lässt Burns die Hunde los. Und er ist nicht nur einer, der kleinen Kinder den Lolli klauen würde. Den Konjunktiv kann man sich sparen, Burns macht das in einer Folge wirklich: Er klaut einem Kleinkind den Lolli.