Weihnachten steht vor der Tür, letzte Vorbereitungen nähern sich der Vollendung – so langsam kann man auch schon damit anfangen, aufzuräumen was vom Jahr übriggeblieben ist. Das meine ich nicht psychologisch, sondern ganz konkret. Der Reiz an meinem Quitten-Rum-Punsch ist der Duft von heißen Quitten, alles andere können Sie flexibel gestalten. Der Punsch schmeckt mit gekauftem oder mit selbstgemachtem Quittensaft, eine kleine Handvoll weihnachtlicher Gewürze tut ihm gut – das kann auch die angebrochene Packung Glühweingewürz sein. Falls Sie noch ein Fläschchen Grapefruit Bitters vom Champagner-Zitrus-Spritz (mein Weihnachts-Cocktails aus dem letzten Jahr) übrig haben, geben Sie ein paar Tropfen mit in den Punsch, auch das tut ihm gut. (Falls Sie keines haben, bestellen Sie sich eines – der Cocktail ist perfekt für Silvester!).

Normalerweise würde ich den Quitten-Punsch mit einem kräftigen Schuss Rum abschmecken. Doch im Vorratsschrank steht seit vielen Jahren eine Flasche mit Mekong-Whisky. Das ist kein edler Schnaps, schmeckt etwas karamellig mild, geht zum Glück mehr in Richtung Rum als Whisky und vor allem erinnert mich die Flasche an eine schöne Reise. Und das Etikett ist hübsch. Auch dieser Rest ist jetzt aufgebraucht und hat bestens mit dem gewürzten Quittensaft harmoniert. Die hoffentlich entspannenden Tage zwischen den Jahren können kommen – frohe Weihnachten!

Quitten-Rum-Punsch

Zubereitungszeit 15 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Cocktail-Rezepte

Quitten-Rezepte

Zutaten für 6-8 Gläser: Für 4 Personen 1 l Quittensaft (selber machen oder kaufen, z. B. hier Quittensaft, Saft

3 Anissterne (oder Reste vom vorweihnachtlichen Glühweingewürz) Sternanis

1 TL Wacholderbeeren (oder Glühweingewürz) Wacholderbeeren

1 Zimtstange (oder Glühweingewürz) Zimt 100 ml erstklassiger Rum – oder Mekong Whisky Rum

1 Bio-Orange Orange

Tipp: Bitter Truth Grapefruit-Bitter

1. Quittensaft mit Sternanis, Wacholder und Zimt aufkochen. Die Orange waschen, die Schale in langen Streifen abschälen, mit in den Quittensaft geben. Den Herd ausschalten, 10 Minuten ziehen lassen.

2. Die Orange auspressen, den Saft zusammen mit dem Rum in den Quitten-Rum-Punsch geben und abschmecken. Je nach Quittensaft evtl. ganz vorsichtig süßen. In Gläser verteilen – der Punsch muss nicht kochend heiß sein.