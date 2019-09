Die Flammen der Leidenschaft

Nils kocht fast alles, was Sie auf unseren Fotos oder Videos sehen. Für ihn war Semmelschmarren mit Zwetschgen das erste Rezept, das er als kleiner Junge selber kochen konnte - mal abgesehen von Dosenravioli. Für mich ist der Duft von frisch gekochtem Zwetschgenröster mit gemütlichen Vormittagen auf dem Sofa verbunden. Wenn ich als Kind krank war, gab es oft Zwetschgenröster und Milchreis mit Butter und Zimtzucker. Sofaferien in der Vorstadt.

Was einen guten von einem sehr guten Semmelschmarren unterscheidet, ist die karamellige Kruste. Dafür ist es wichtig, den Schmarren in der Pfanne mit Zimt und Zucker zu bestreuen und dann so sanft fertig zu backen, dass der Zucker schmilzt und bräunt, ohne dass Zimt oder Eier dabei verbrennen. Flambieren muss nicht sein, verstärkt aber den Karamell-Krusten-Effekt. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, in der eigenen Küche ein Feuer zu entfachen, wie es sonst nur Effektspezialisten in Actionfilmen dürfen. Vorsichtig natürlich.

Foto: Hans Gerlach

Rum passt gut zu Semmelschmarren und Zwetschgen. Ich hatte noch einen Mekong-Whisky im Schrank, der heißt zwar Whisky, wird aber wie ein sehr einfacher Rum aus Melasse hergestellt. Jedenfalls brennt der Mekong-Sprit mit einer schönen, rötlichen Flamme und parfümiert den Semmelschmarren sehr angenehm.

Falls Sie Ihren Kindern beibringen wollen selber Semmelschmarren zu backen, kann ich das nur empfehlen, es geht wirklich ganz einfach – nur der Teil mit dem Flambieren sollte unbedingt von Erwachsenen betreut werden.

Video: Hans Gerlach

Semmelschmarren und Zwetschgenröster

Zutaten für 4 Personen

Für den Röster:

1 kg Zwetschgen

1 Zitrone

125 g Zucker

200 ml roter Portwein

2 Zimtstangen

1/2 TL Kardamom

Für den Schmarren:

150 g Brötchen oder Baguette vom Vortag

250 ml Sahne oder Milch

2 Eier

2-3 EL Butter

2 EL Zucker

1 Msp. Zimt

4 cl Mekong-Whisky oder Rum (für Kinder weglassen)

Zwetschgen waschen, halbieren, entsteinen und mit dem Saft der Zitrone mischen. Zucker mit 3 EL Wasser kochen, bis der Zucker dunkelgoldbraun karamellisiert. Mit Portwein und 100 ml Wasser ablöschen. Zwetschgen und Gewürze zugeben, 5 Minuten mit und 10 Minuten ohne Deckel bei mittlerer Hitze kochen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat und die Früchte beginnen zu zerfallen.

Semmeln halbieren und quer in dünne Scheiben schneiden, Baguette längs halbieren und dann quer in dünne Scheiben schneiden. Die Milch leicht erwärmen, mit den Eiern verquirlen und über die Semmeln gießen. Zudecken und 20 Minuten quellen lassen.

Eine große, beschichtete Pfanne erhitzen, die Hälfte der Butter darin aufschäumen lassen. Semmelmasse zugeben, in der Pfanne verteilen und bei mittlerer Hitze 2-3 Minuten stocken lassen. Den Semmelschmarren mit zwei Gabeln in große Stücke reißen, 3-4 goldbraun backen, wenden. Restliche Butter zugeben und 3-4 Minuten fertig backen.

Kurz vor Schluss Zimt und Zucker mischen, über den Schmarrn streuen, vorsichtig mischen. Sobald der Zucker schmilzt und beginnt zu karamellisieren, mit dem Rum löschen, einfach kurz einkochen oder flambieren, dafür ein Streichholz vorsichtig vom Rand her an die Pfanne halten - nicht erschrecken, es gibt eine Stichflamme! Mit Kompott oder frischen Früchten servieren.

Semmelschmarren mit Zwetschgen anrichten.