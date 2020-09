Mit welchem Gesichtsausdruck ziehen Sie durchs Leben?

Geboren: 10. Mai 1992 im Senegal

Beruf: Model

Ausbildung: Abitur

Status: Alpha-Mann

Alpha Dia ist wahrscheinlich der schönste Mann Deutschlands. Und ja, die Gefahr besteht, dass man darüber selbstgefällig wird oder die Wirklichkeit aus den Augen verliert, aber nicht so Dia. Er fliegt nach den Fashion Weeks in Paris, Mailand, New York zurück in seine Heimat Senegal, um sich dort mit seiner Stiftung Alpha Dia Foundation für die einzusetzen, die weniger Glück hatten als er. Also, er trägt Federboas von Prada, und kurz danach pflanzt er mit Kindern Kräutergärten. In der Art, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat, muss auch die Modewelt umdenken, nachhaltiger und verantwortungsvoller werden. Dia, der schon das Gesicht von Prada-, Versace- und Givenchy-Kampagnen war – aktuell wirbt er für Salvatore Ferragamo – ist dafür die Idealbesetzung: Jedes Interview mit ihm führt früher oder später zu den ganz großen Themen Armut, Menschenrechte, Chancengleichheit. Sein Lieblingswort auf Wolof, seiner Muttersprache, ist: Teranga, zu Deutsch: Gastfreundschaft. Auf der Straße, sagt er, werde er immer wieder für einen Fußballer gehalten. Menschen sprechen ihn an, kennen sein Gesicht, können es aber nicht einordnen. In seiner Instagram-Beschreibung steht CULTURED, in Großbuchstaben – und nach diesem Shooting können wir sagen: Das ist nicht nur ziemlich cool, es stimmt auch.