Sind Sie eine strenge Mutter, Julia-Niharika Sen?

Geboren: 28. April 1967 in Kiel

Beruf: Fernsehmoderatorin

Ausbildung: Studium Anglistik, Romanistik, Erziehungswissenschaften

Status: Hamburger Deern

Hinter der seriösen, sachlichen Ausstrahlung dieser Nachrichtensprecherin verbirgt sich, sagte Julia-Niharika Sen in einem Fernsehinterview einmal über sich selbst, eine »Last-minute-Queen«. Ungeplantes ist ihr willkommen, Zeitdruck bringt sie auf Betriebstemperatur, auch ihr Lebenslauf klingt eher improvisiert als durchgeplant. Mit 20 bekam sie ihr erstes Kind und nutzte die Babyzeit, um mit der kleinen Tochter nach Indien zu reisen, zum ersten Mal in das Herkunftsland ihres Vaters, die Flüge dorthin waren für die Familie in ihrer Kindheit unerschwinglich gewesen. Der Vater war 1965 nach sechswöchiger Reise mit dem Schiff aus Kolkata in Deutschland angekommen und hatte Arbeit auf einer Werft im Hamburger Hafen gefunden. Seine Haltung, sagt Sen, habe sie geprägt: »Ihn zeichnet aus, dass er auch in schwierigen Situationen immer einen Weg gefunden hat und nicht viel braucht, um glücklich zu sein.« So ging sie ihren Weg, drehte Reportagen über die Hochzeit ihrer indischen Cousine und Kinderarbeit in Indien für den NDR, moderierte ebenfalls für den NDR das Kulturmagazin Rund um den Michel, später das Hamburg Journal, und im Januar 2021 trat sie zusammen mit Constantin Schreiber die Nachfolge von Jan Hofer bei der Moderation der 20-Uhr-Tagesschau an. Nun schauen ihr Millionen zu.