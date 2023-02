Ihr Blick, wenn jemand »Cancel Culture« sagt, Salwa Houmsi?

Geboren: 10. Juli 1996 in Berlin

Beruf: Journalistin und Moderatorin

Ausbildung: Abitur

Status: Radiohead

Sie wollte immer zum Radio, schon als kleines Kind hat sie, so sagt sie es, intensiv Radio gehört. Und dann stand Salwa Houmsi eines Tages zum ersten Mal im Studio, bei ALEX Offener Kanal Berlin, und war »schockverliebt«, wie sie sagt. Sie moderierte verschiedene Hip-Hop-Formate auf Youtube – und bekam schließlich eine Anstellung bei Radio Fritz, damit ging ein Traum in Erfüllung. Berlin ist ihr Zuhause, auch wenn ihre Wurzeln mehr als 3000 Kilometer entfernt liegen: Ihr Vater kommt aus Syrien. Seine Familie hatte ihn zwangsverheiratet, als er 17 Jahre alt war, er hatte bereits ein Kind, als er vor diesem Leben dort floh. Sein Heimatland kennt Salwa Houmsi nur aus Erzählungen – und doch ist es für sie ein Teil ihrer Identität. Sie habe fast weinen müssen, als ihr der Sänger einer Band vom Krieg in Aleppo erzählte. Vermutlich sind es genau diese Empathie, ihre Direktheit und gleichzeitige Feinfühligkeit, aber auch ihr Fleiß, die ihren Erfolg in der Medienwelt erklären. Heute ist Salwa Houmsi die jüngste Moderatorin des seit 1965 bestehenden ZDF-Kulturmagazins Aspekte. 2022 gewann sie beim Deutschen Fernsehpreis den Förderpreis für das Debattenformat 13 Fragen. Seit Ende 2022 läuft auch ihr Podcast Hotz & Houmsi: Sie und El Hotzo alias Sebastian Hotz erklären sich gegenseitig die Woche, den Alltag und die Welt.