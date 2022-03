Kollegen oder Freunde, Jan Josef Liefers und Axel Prahl?

Geboren: 8. August 1964 in Dresden (Liefers), 26. März 1960 in Eutin (Prahl)

Beruf: Schauspieler und Musiker

Ausbildung: Tischerlehre und Schauspielschule (Liefers), Fachabitur, Musik- und Mathematikstudium an der Pädagogischen Hochschule (abgebrochen), Schauspielschule (Prahl)

Status: Duo mit zwei Fäusten

Niemand weiß, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn der ursprüngliche Plan aufgegangen wäre und nicht Jan Josef Liefers, sondern Ulrich Noethen die Rolle des blasierten Rechtsmediziners Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne übernommen hätte. Aber Noethen sagte ab, und der Rest ist, nur leicht überhöht ausgedrückt, Geschichte. Dieses Jahr feiern Jan Josef Liefers und Axel Prahl mit dem Münsteraner Tatort ihr 20. Jubiläum und locken immer noch so viele Menschen vor den Fernseher wie früher nur Wetten, dass . . ? mit Thomas Gottschalk, zuletzt waren es 14 Millionen. Das wärmende Kaminfeuer glimmt noch. Die Zutaten des Erfolgsrezepts: ein bisschen Blut und sehr viele Gags. Das Böse existiert, wird aber gebannt, durch Humor. Dazu zwei Typen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, der eine ein kultivierter Besserwisser, der andere ein verknitterter St.-Pauli-Fan. Bei unserem Fototermin necken sich die beiden gegenseitig, schießen mit der Wasserpistole an die Decke und einander ins Gesicht. Prahl und Liefers kabbeln sich, können aber auch nicht ohne einander. Sind das hier noch Liefers und Prahl? Oder schon Boerne und Thiel? Ist das noch Tatort oder schon die Wirklichkeit? Die Jubiläumsfolge Propheteus läuft am 6. März um 20.15 Uhr im Ersten.