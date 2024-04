Je bunter, desto besser

Es klingt vielleicht etwas wohlfeil, ein Lob auf das stilistische Durcheinander zu schreiben. Schließlich leben nahezu alle mir häuslich bekannten Menschen, darunter auch solche, die sich professionell mit gutem Geschmack beschäftigen, ­ohnehin in Räumen, deren Stil sich am besten mit »divers« beschreiben lässt. Wer streng ist, könnte sogar behaupten, dass bei den meisten Menschen zu Hause gar nicht so etwas wie ein Einrichtungsstil erkennbar ist, sondern nur eine mehr oder weniger wohnliche Ansammlung von mal schönen, mal funk­tionalen Möbeln, von