»Dieses Rezept ist ein Geschenk meiner Freundin Tiziana, die keine Chefköchin ist, sondern eine wundervolle Sopranistin in Catania. Im Mittelpunkt dieses Gerichts steht die Aubergine, Königin der sommerlichen Gemüsegärten. Sollte jemand die etwas bittere Geschmacksnote dieser Frucht nicht mögen, verrate ich einen kleinen Geheimtipp, wie man den Geschmack mildern kann: Die Aubergine in Scheiben schneiden, mit Salz bestreuen und vor dem Kochen 30 Minuten ruhen lassen.«

Auberginen-Frikadellen mit Tomaten-Kartoffel-Salat





für 4 Personen

Für die Frikadellen

800 g Auberginen

100 g Brot (fein gewürfelt)

3 EL Olivenöl extra vergine

2 EL Milch

50 g Petersilie

Salz und Pfeffer

1 Zweig Basilikum

je 1 Zweig Thymian und Oregano (gehackt)

1 Knoblauch­zehe (gequetscht)

4 Eier

120 g Parmesan

50 g frischer Pecorino

80 g Paniermehl

1 l Erdnussöl zum Frittieren

Für den Salat

1 mittelgroße Kartoffel

100 g reife Tomaten

2 EL Olivenöl extra vergine

1 Zweig Basilikum

1 Zweig Minze

2 EL Balsamico-Essig

Auberginen waschen, in eine mit Backpapier ausgelegte Form geben und im Backofen 40 Minuten bei 180 Grad garen. Etwas abkühlen lassen. Danach Stiele entfernen. Auberginen schälen, in ein Sieb geben und mit einem Holzlöffel vorsichtig pressen, um überschüssiges Wasser austreten zu lassen. Brotwürfel mit der Milch benetzen, 1 EL Olivenöl und gehackte Petersilie hinzufügen. Auberginenfleisch in einer Glasschüssel mit einer Gabel zerdrücken, salzen und pfeffern. 4 Basilikumblätter, Thymian und Oregano, die Knoblauchzehe, 2 EL Olivenöl, 3 Eier, die eingeweichten Brotwürfel, Parmesan und Pecorino hinzufügen. Alle Zutaten gut vermengen. Mit den Händen Frikadellen daraus formen und zuerst in einem verquirlten Ei, danach in Paniermehl wenden. Kartoffel in kleine Würfel schneiden und ein paar Minuten in Salzwasser kochen. Tomaten in kleine Stücke schneiden. In einer beschichteten Pfanne Erdnussöl auf 170 Grad erhitzen und die Frikadellen 5 Minuten lang darin frittieren, bis sie schön goldbraun sind. Aus der Pfanne nehmen und auf einem mit Küchenpapier ausgelegten Tablett abtropfen lassen. Die vorbereiteten Kartoffelwürfel und Tomaten mit 2 EL Olivenöl, 4 Basilikumblättern und den Minzblättern vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Tomaten-Kartoffel-Salat auf den Tellern anrichten und je eine Auberginenfrikadelle daraufsetzen. Mit Basilikum und ein paar Tropfen Balsamico-Essig garnieren.

Zubereitungszeit: etwa 90 Minuten.