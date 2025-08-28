Gemüseeintopf leicht gemacht

»Eintopf gibt’s nur im Winter? Von wegen. Es geht auch leicht und frisch und ohne extra einen Gemüsefond zu kochen. Der besondere Twist hier sind die Blüten der Kamille. Und im Handumdrehen wird daraus die schnelle Antwort auf eine Bouillabaisse.«

Möhren-Eintopf im Kamillensud

Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kartoffel-Rezepte

Hütten-Rezepte

Sommer-Suppen-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 1,2 Liter Wasser Wasser

20 g Salz Salz

60 g Schalotten Zwiebeln

300 g Möhren Karotten

200 g Kartoffeln Kartoffeln

40 ml Olivenöl Öl

100 g Erbsen (TK) Erbsen 10 g Zucker Zucker

20 g Kamillenblüten Kamille

40 ml Saft einer Bio-Zitrone Zitrone

1 EL Petersilie (gehackt) Petersilie

Salz Salz

Pfeffer Pfeffer

ggf. Lachs oder Forelle oder Bachsaibling Fisch

Gesalzenes Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Schalotten schälen und fein würfeln. Möhren und Kartoffeln schälen und in 1 x 1 cm große Würfel schneiden. Öl und weiche Butter in eine Schale geben und nun bereithalten. Kartoffelwürfel ca. 3 Minuten gar kochen, mit dem Schaumlöffel abschöpfen und gut abtropfen lassen. Dann zur Öl-Butter-Marinade geben, die Erbsen ebenso. Den Zucker ins Kochwasser geben, Karotten- und Schalottenwürfel hinzufügen und 5 Minuten blanchieren. Dann das Gemüse herausnehmen.

Kamillenblüten 1 Minute im Kochwasser ziehen lassen, durch ein Sieb gießen, den Fond dabei auffangen. Zitronensaft zum Fond geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles Gemüse und Kartoffelwürfel mit der Marinade kurz darin erhitzen. Auf vier Schalen oder tiefe Teller verteilen und vor dem Servieren mit Petersilie bestreuen.

Wer möchte, teilt Fisch in mundgerechte Stücke und lässt diese am Schluss für einige Minuten im Fond mitziehen.