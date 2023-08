Zunge für dazwischen

»Kalbszunge mit Meerrettich ist in der österreichischen Küche eine beliebte Kombination, die früher zu den sogenannten Einschiebspeisen zählte: Das waren Gerichte mit Innereien, die zwischen den Gerichten serviert, also eingeschoben wurden.«

Zubereitungszeit 1 Back/Gesamtzeit 3,5 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Österreich

Fleisch-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 2 gepökelte Kalbszungen (à 550 g oder 1 à 1000 g) Kalbszunge

1 Zwiebel (halbiert) Zwiebel

1 orange Karotte (geschält und in 3 cm dicke Würfel geschnitten) Karotte

1 gelbe Karotte (geschält und in 3 cm dicke Würfel geschnitten) Karotte

1/4 Knolle Sellerie (geschält und in 3 cm dicke Würfel geschnitten) Sellerie

1 Stück Lauch (10 Zentimeter) Lauch

2 Lorbeerblätter Lorbeerblatt

4 Gewürznelken Gewürznelke

1/2 Teelöffel Pfefferkörner Pfeffer

5 Wacholderbeeren Wacholderbeere

1 große Tomate (gewaschen und halbiert) Tomate

1 Wirsingkopf (in Blätter zerteilt und von Blattrippen befreit) Wirsing

200 Gramm süße Sahne Sahne

1 Esslöffel Crème fraîche Crème fraîche

2 Esslöffel Sahnemeerrettich Sahnemeerrettich

1 Prise Cayennepfeffer Cayennepfeffer

1 Prise gemahlener Kümmel Kümmel

1 Messerspitze Currypulver Currypulver

schwarzer Pfeffer Pfeffer 3 säuerliche Äpfel (geschält und vom Kerngehäuse befreit) Apfel

1/2 Bio-Zitrone (Saft) Zitrone

10 Gramm frischer Meerrettich (gerieben) Meerrettich

1/2 Esslöffel Pflanzenöl Pflanzenöl

Salz Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle Pfeffer

1 Prise Zucker Zucker

1/2 Esslöffel Maisstärke (mit 1/2 Esslöffel Wasser angerührt) Maisstärke

1 Teelöffel Dijonsenf Senf

Salz Salz

schwarzer Pfeffer schwarzer Pfeffer

1 Prise frisch geriebene Muskatnuss Muskatnuss

1 Spritzer Weißweinessig Weißweinessig

etwas frisch gehobelter Meerrettich Meerrettich

einige Schnittlauchröllchen Schnittlauch

Gemüse und Gewürze in Salzwasser kochen. Kalbs­zungen dazugeben, unter dem Siedepunkt 2,5 Stunden garen. Nach der Hälfte der Zeit die Tomate dazugeben. Inzwischen Wirsingblätter in kochendem Salz­wasser 2 Minuten blanchieren, herausheben, in Eiswasser ­abschrecken und mit den Händen ausdrücken. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Nun 4 große Blätter bei­seitelegen. Rest in feine Streifen schneiden.

In einem weiten Topf Sahne, Crème fraîche, Sahnemeerrettich und Gewürze aufkochen. Wirsingstreifen dazugeben, ­8 Minuten köcheln lassen. Auf 2 Stück Frischhaltefolie jeweils ­­2 Wirsingblätter auf dem unteren Drittel der ­Folie auflegen. Rahmwirsing am unteren Ende auftragen, die Blätter mithilfe der Frischhaltefolie straff zu einer Rolle von 2,5 cm Durchmesser aufrollen und warm halten.

Für den Apfelmeerrettich die geriebenen Äpfel sofort in ­einer Schüssel mit Zitronensaft vermengen. Frischen Meerrettich und Pflanzenöl untermengen. Mit Salz, Pfeffer und ­Zucker abgeschmeckt beiseitestellen.

Nach ­2,5 Stunden die Kalbszungen herausheben, in Eis­wasser abschrecken, dann die Haut abziehen. Den Fond mit dem Gemüse durch ein Sieb in einen Topf gießen. Zungen in den Fond (ohne Gemüse) geben, warm halten. Gemüse klein würfeln und warm beiseitestellen.

250 ml des Fonds abnehmen und aufkochen. Mit angerührter Maisstärke abbinden. Erneut aufkochen. Geschnittene Gemüse­würfel und Dijonsenf dazugeben und mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Weißweinessig abschmecken.

Kalbszungen der Länge nach sehr dünn aufschneiden. Wirsing­röllchen in der Folie in 3 cm lange Stücke schneiden, Folie vorsichtig abziehen. Beides seitlich auf Tellern anrichten. Apfelmeerrettich in kleinen Nocken darauf­setzen, mit frischem Meerrettich und Schnittlauch garnieren. Fond samt Gemüsewürfeln daneben angießen.