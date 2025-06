Kunterbunter Käsegenuss

»Ich bin mit Leipziger Käsesalat aufgewachsen, einer mächtigen Mahlzeit mit viel Mayonnaise und, wenn es das gab, Ananas aus der Dose. Er lässt sich auch leichter, eleganter und mit frischen Zutaten zubereiten. Den gibt es zum Brunch, Picknick oder zur Party fürs Buffet.«

Bunter Käsesalat mit Weintrauben

Zubereitungszeit 25 Gesamtzeit 85 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Sommersalat-Rezepte

Brotzeit-Rezepte

Party-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 300 g junger Gouda (oder ein anderer nicht zu lange gereifter Hartkäse) Gouda, Käse

50 g Gewürzgurken Gurke

50 g Stangensellerie Sellerie

100 g Kirschtomaten Tomate

100 g helle, kernlose Trauben Traube

50 g süße Zwiebel (fein gewürfelt) Zwiebel

25 g Kapern (in Lake) Kaper

50 g Walnusskerne (grob gehackt) Walnuss

30 g Radieschen Radieschen

schwarzer Pfeffer Pfeffer

3 EL Schnittlauch (in feine Röllchen geschnitten) Schnittlauch

Olivenöl Öl Für das Dressing

10 ml Apfelessig Essig

20 ml weißer Balsamico Balsamico

30 ml Pflanzenöl (etwa Rapsöl) Öl

10 ml Olivenöl Öl

30 g grober französischer Senf

Senf

20 g Honig Honig

5 g Salz Salz

Den Käse in 1 cm große Würfel, Gurken und Sellerie in ½ cm große Würfel schneiden. Tomaten und Trauben vierteln, dann quer halbieren. Für das Dressing alle Zutaten gut verquirlen, Zwiebel, Gurken und Kapern untermischen. Käse, Sellerie, Tomaten, Trauben und Nüsse in eine Schüssel geben und vermengen, mit dem Dressing übergießen und mindestens 1 Stunde bedeckt ziehen lassen. Die Radieschen in dünne Stifte schneiden, kurz in eiskaltes Wasser geben, dann abseihen. Vor dem Servieren den Käsesalat gut durchmischen, mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen, danach Radieschenstifte, Schnittlauch und ein paar Spritzer Olivenöl darübergeben. Dazu schmeckt zum Beispiel geröstetes Graubrot.